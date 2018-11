Додано: Нед 11 лис, 2018 14:01

freeze написав: Tolevas написав: Вот такое вбрасывают из-за поребрика:

"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."



Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.

Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?

А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами? А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?

Ніхто нічого де-факто "віддавати" не збирається. ОРДЛО для кремлівських імперців - територія "війська донського" (є розбіжності невеликі із "старими" мапами, пов'язані з тактичною обстановкою в певних місцях). "Розквіт" формувань "казаків" - зайве тому підтвердження.

Як всі пам'ятають, на зустрічі з Бушем ввп читав "лекції" на ці теми (тобто, в Кремлі про це велись розмови, але нашій "Иліті" було байдуже). Ніхто нічого де-факто "віддавати" не збирається. ОРДЛО для кремлівських імперців - територія "війська донського" (є розбіжності невеликі із "старими" мапами, пов'язані з тактичною обстановкою в певних місцях). "Розквіт" формувань "казаків" - зайве тому підтвердження.Як всі пам'ятають, на зустрічі з Бушем ввп читав "лекції" на ці теми (тобто, в Кремлі про це велись розмови, але нашій "Иліті" було байдуже).

