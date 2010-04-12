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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67396740674167426743>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 13:33

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)
Что именно чики-пики? Вас ограбили, заняли половину дома, убили домочадцев, организовали в вашем доме наркопритон, продолжали грабить, потом через четыре года "от доброй души" вернули одну комнату а вы типа и рады, чики-пики, спасибо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:01

  freeze написав:
  Tolevas написав:Вот такое вбрасывают из-за поребрика:
"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."

Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.
Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?
1. Мир 2. Компенсация


А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?

Ніхто нічого де-факто "віддавати" не збирається. ОРДЛО для кремлівських імперців - територія "війська донського" (є розбіжності невеликі із "старими" мапами, пов'язані з тактичною обстановкою в певних місцях). "Розквіт" формувань "казаків" - зайве тому підтвердження.
Як всі пам'ятають, на зустрічі з Бушем ввп читав "лекції" на ці теми (тобто, в Кремлі про це велись розмови, але нашій "Иліті" було байдуже).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:18

Ще й зима не починалася, а пукінські ведмеді-тролі уже попрокидалися. Як засвідчує історичний досвід взаємин з Московією, компенсація може мати лише один вигляд - повна ліквідація імперії і створення на територіях Залісся десятків окремих держав: Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо. Чим дрібніші, тим краще. Усі нафто-газоносні території Західного Сибіру на 50 років переходять під протекторат України як матеріальна і моральна компенсація за 350 років окупації. Східний Сибір і Далекий Схід Японія, США і КНР уже якось між собою поділять, та й казахам не вічно ж у степах жити - можна їм трохи південної тайги нарізати. Загалом справедливість має встановитися у Світі. На кожен "путінввєді" у світової спільноти знайдеться ще товща альтернатива для введення. А ви як думали, ведмежата залішанські ?? План накреслено і реалізується. Змащуйте "булки" рідким воском. Ну, і щоб не відволікатися від теми форуму, в усіх новостворених державках - валюта українська ГРИВНЯ, як було від початку києворуських часів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:19

  freeze написав:
  Tolevas написав:Вот такое вбрасывают из-за поребрика:
"Возможно, существование ДНР и ЛНР закончится в следующем году. Путин заинтересован в том, чтобы подписать мирный договор по Крыму с Украиной. Украина получает компенсацию, например, 100 млрд. $, а Крым остаётся за Россией. Тимошенко могла бы это сделать. В своей речи она упомянула про компенсацию от России. В следующем году выборы президента Украины. Тимошенко лидирует в рейтинге. Это значит, что ей предстоят переговоры с Путиным в следующем году. Осталось не долго. Уже конец 2018, а выборы в начале 2019. Через полгода СМИ поднимут тему Крыма."

Не верю и за Тимошенко точно голосовать не буду.
Но... где будет курс гривни к доллару, если это реализуется?
1. Мир 2. Компенсация


А где и когда конкретно Тимошенко предлагала взять 100 миллиардов долларов в обмен на отказ от Крыма ? Что-то не гуглится. Или это стандартный фейковый вброс, которым наполнятся украинские СМИ перед выборами?


....и довольно конкретными людьми....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо.

Вы из окопа на сапоге убитого товарища пишете?
Главное- казахов не забыли...
Вот им то радость...
Абсолютно против империи!
Реальность поки не совсем.
100 лет первой мировой отметили...
Где вторая - там и третья.
Теперь уже минимум 200-300 мультов человекоподобных туда-сюда...
Статистика.
Однако - надежда умирает последней.. :oops:
Плюсик Игорене поставил. :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:44

  дарий написав:
  ihorkyiv написав:Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо.

Вы из окопа на сапоге убитого товарища пишете?
Главное- казахов не забыли...
Вот им то радость...
Абсолютно против империи!
Реальность поки не совсем.
100 лет первой мировой отметили...
Где вторая - там и третья.
Теперь уже минимум 200-300 мультов туда-сюда...
Статистика.
Однако - надежда умирает последней.. :oops:
Плюсик Игорене поставил. :!:

Ось і перше ведмежатко намалювалося. "На сапагє, убітава (українського, треба розуміти) таваріща, пєрвая миравая єщьо … Нєт вайнє, армію распустіть, землю - крєстьянам, фабрікі - робочім, міру -мір". Десь я таке уже чув. Не можу пригадати. :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:48

:lol:
Бычкам привет!
То ж було сразу после первой...
Каких то 15-20 млн. всего лишь недочеловеков... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 11 лис, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:51

  Faceless написав:
asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)
Что именно чики-пики? Вас ограбили, заняли половину дома, убили домочадцев, организовали в вашем доме наркопритон, продолжали грабить, потом через четыре года "от доброй души" вернули одну комнату а вы типа и рады, чики-пики, спасибо?

И что вообще ты предлагаешь?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:02

  Грйс-мэн написав:
  asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)

Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Ну во-первых полуостров мы им уже отдали, вернее, они его захватили, вернее, мы так его защищали в 14'м, что все-таки отдали! Во-вторых из-за нашей неуступчивости по Крыму (возможно) каждый день гибнут люди! Вот вы, обращаюсь ко всем, согласились бы пожертвовать жизнью своей или своих близких ради этого? Не уверен///
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:06

А еще вспомнился донецкий аэропорт - зачем было держать до последнего, когда уже стало понятно, что не удержим; а Дебальцево? Десятки, а то и сотни жизней были положены из-за амбиций горстки людей, которые сначала обещали що доллар має бути по 10 гривень, не більше, а потом заявляли: втратимо аеропорт - здамо Киів...
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