RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6740674167426743>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:09

  asti написав:
  Грйс-мэн написав:
  asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)

Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Ну во-первых полуостров мы им уже отдали, вернее, они его захватили, вернее, мы так его защищали в 14'м, что все-таки отдали! Во-вторых из-за нашей неуступчивости по Крыму (возможно) каждый день гибнут люди! Вот вы, обращаюсь ко всем, согласились бы пожертвовать жизнью своей или своих близких ради этого? Не уверен///


А ось і номер 2. Невдовзі і трєтє ведмежа підтягнеться. Як там за парєбрікам співають: "Три мєдвєдя, три вєсьолих друга - екіпаж машіни баєвой...".
ihorkyiv
 
Повідомлень: 238
З нами з: 01.05.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:12

этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить.
я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13276
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 3735 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:18

  Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить.
я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?
asti
 
Повідомлень: 344
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:22

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:
  Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить.
я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?
Это вы пуйла спросите, который послал зеленых человечков сначала в Крым, а потом на Донбасс
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:22

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день! Как думаете на будущей неделе будет рост, хоть небольшой или ниже 28?
remark
 
Повідомлень: 333
З нами з: 25.12.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:24

Мое мнение: если действительно существует такое предложение (обмен Крыма на Донбасс условно) - надо соглашаться (безо всяких репараций) Порошенко на это не пойдет /скорее всего/ во-первых из-за позиции США по Крыму (это главное) а во-вторых он на этой войне, говорят, зарабатывает. У Юли это скорее получится. Поэтому в данной ситуации несмотря на мое неприязненное к ней отношение я бы предпочел ее. Да, иногда нужно наступить на свои амбиции ради общего блага /или блага страны/.
asti
 
Повідомлень: 344
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:А еще вспомнился донецкий аэропорт - зачем было держать до последнего, когда уже стало понятно, что не удержим; а Дебальцево? Десятки, а то и сотни жизней были положены из-за амбиций горстки людей, которые сначала обещали що доллар має бути по 10 гривень, не більше, а потом заявляли: втратимо аеропорт - здамо Киів...
У тя вава в голове? А сколько было ихтамнетов положено в том же АДу за 242 дня обороны ?

При обороне Дебальцевского уступа счет у ихтамнетов более 2000, и только убитыми, а с нашей стороны до двух сотен не дотягивает.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:30

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:Мое мнение: если действительно существует такое предложение (обмен Крыма на Донбасс условно) - надо соглашаться (безо всяких репараций) Порошенко на это не пойдет /скорее всего/ во-первых из-за позиции США по Крыму (это главное) а во-вторых он на этой войне, говорят, зарабатывает. У Юли это скорее получится. Поэтому в данной ситуации несмотря на мое неприязненное к ней отношение я бы предпочел ее. Да, иногда нужно наступить на свои амбиции ради общего блага /или блага страны/.
Себе в .попу засунь свое мнение, юлькодрон.
"Говорят, зарабатывает" - это аргумент, бугага ).
Джулька уже с пуйлом договорилась за газ 9 лет назад, до сих пор, разгребаем.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:31

вбросы за йу.лю, сепаратизм, призывы к торговле территориями.
жги еще. банкуй.
если не сегодня, то завтра всю эту ересь потрут нафиг и забанят автора.
и будут абсолютно правы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13276
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 3735 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:33

  asti написав:
  Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить.
я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?

Казочка-сон: "Приходять до Астіка додому три "бика" і з рязансько-донбаським прононсом виголошують: "Спальня в тваєй 4-хкомнатнай квартіре - наша істарічєская родіна. Нє валнуйся - вход в квартиру астайотся тєбє, а вот в спальню ми пастроим мост с соседнева балкона". Астік, природньо, хапається за дробовик. А мишєбратья йому у відповідь: "Ти чьо, пєрєбор !!! Ти ж - умнічка. Даффай політіку, дипломатію, судісь, наконєц, фашіст-баньдєравєц !!". І тут я прокинувся... Чи закінчилося, не знаю, але здогадуюся, що бики залишилися жити з дружиною і доньками Астіка, та й іноді - з самим Астіком, не часто, по суботах-неділях.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 238
З нами з: 01.05.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6740674167426743>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, Lemberg, zРадио, дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6479 1370437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1545007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.