asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Отличный выбор! Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Ну во-первых полуостров мы им уже отдали, вернее, они его захватили, вернее, мы так его защищали в 14'м, что все-таки отдали! Во-вторых из-за нашей неуступчивости по Крыму (возможно) каждый день гибнут люди! Вот вы, обращаюсь ко всем, согласились бы пожертвовать жизнью своей или своих близких ради этого? Не уверен///
А ось і номер 2. Невдовзі і трєтє ведмежа підтягнеться. Як там за парєбрікам співають: "Три мєдвєдя, три вєсьолих друга - екіпаж машіни баєвой...".
Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить. я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?
Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить. я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?
Это вы пуйла спросите, который послал зеленых человечков сначала в Крым, а потом на Донбасс
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Мое мнение: если действительно существует такое предложение (обмен Крыма на Донбасс условно) - надо соглашаться (безо всяких репараций) Порошенко на это не пойдет /скорее всего/ во-первых из-за позиции США по Крыму (это главное) а во-вторых он на этой войне, говорят, зарабатывает. У Юли это скорее получится. Поэтому в данной ситуации несмотря на мое неприязненное к ней отношение я бы предпочел ее. Да, иногда нужно наступить на свои амбиции ради общего блага /или блага страны/.
asti написав:А еще вспомнился донецкий аэропорт - зачем было держать до последнего, когда уже стало понятно, что не удержим; а Дебальцево? Десятки, а то и сотни жизней были положены из-за амбиций горстки людей, которые сначала обещали що доллар має бути по 10 гривень, не більше, а потом заявляли: втратимо аеропорт - здамо Киів...
У тя вава в голове? А сколько было ихтамнетов положено в том же АДу за 242 дня обороны ?
При обороне Дебальцевского уступа счет у ихтамнетов более 2000, и только убитыми, а с нашей стороны до двух сотен не дотягивает.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
asti написав:Мое мнение: если действительно существует такое предложение (обмен Крыма на Донбасс условно) - надо соглашаться (безо всяких репараций) Порошенко на это не пойдет /скорее всего/ во-первых из-за позиции США по Крыму (это главное) а во-вторых он на этой войне, говорят, зарабатывает. У Юли это скорее получится. Поэтому в данной ситуации несмотря на мое неприязненное к ней отношение я бы предпочел ее. Да, иногда нужно наступить на свои амбиции ради общего блага /или блага страны/.
Себе в .попу засунь свое мнение, юлькодрон. "Говорят, зарабатывает" - это аргумент, бугага ). Джулька уже с пуйлом договорилась за газ 9 лет назад, до сих пор, разгребаем.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Yuri_T написав:этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить. я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо
Видимо, я ошибался, думая, что общаюсь с умными людьми. Но при чем же здесь коллаборационизм! Для чего вообще существует политика, дипломатия? Для того, чтобы упереться рогом в стенку и держать свою позицию не смотря ни на что?
Казочка-сон: "Приходять до Астіка додому три "бика" і з рязансько-донбаським прононсом виголошують: "Спальня в тваєй 4-хкомнатнай квартіре - наша істарічєская родіна. Нє валнуйся - вход в квартиру астайотся тєбє, а вот в спальню ми пастроим мост с соседнева балкона". Астік, природньо, хапається за дробовик. А мишєбратья йому у відповідь: "Ти чьо, пєрєбор !!! Ти ж - умнічка. Даффай політіку, дипломатію, судісь, наконєц, фашіст-баньдєравєц !!". І тут я прокинувся... Чи закінчилося, не знаю, але здогадуюся, що бики залишилися жити з дружиною і доньками Астіка, та й іноді - з самим Астіком, не часто, по суботах-неділях.