Додано: Нед 11 лис, 2018 15:12

этого сепара с бухло-образным ником нужно остановить.

я понимаю, что коллаборационизм глубоко в душах многих украинцев, но это уже перебор, имхо

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