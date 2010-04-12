ihorkyiv написав:Казочка-сон: "Приходять до Астіка додому три "бика" і з рязансько-донбаським прононсом виголошують: "Спальня в тваєй 4-хкомнатнай квартіре - наша істарічєская родіна. Нє валнуйся - вход в квартиру астайотся тєбє, а вот в спальню ми пастроим мост с соседнева балкона". Астік, природньо, хапається за дробовик. А мишєбратья йому у відповідь: "Ти чьо, пєрєбор !!! Ти ж - умнічка. Даффай політіку, дипломатію, судісь, наконєц, фашіст-баньдєравєц !!". І тут я прокинувся... Чи закінчилося, не знаю, але здогадуюся, що бики залишилися жити з дружиною і доньками Астіка, та й іноді - з самим Астіком, не часто, по суботах-неділях.
Игореня проехали... Щось по валютной теме напиши... плиз.
asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики!
Отличный выбор! Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Ну во-первых полуостров мы им уже отдали, вернее, они его захватили, вернее, мы так его защищали в 14'м, что все-таки отдали! Во-вторых из-за нашей неуступчивости по Крыму (возможно) каждый день гибнут люди! Вот вы, обращаюсь ко всем, согласились бы пожертвовать жизнью своей или своих близких ради этого? Не уверен///
Не волнуйся, ренегат, правовая оценка со временем будет дана и факту непротивления аннексии, и попыткам уладить ее формальности