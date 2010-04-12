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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6740674167426743

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

  remark написав:Добрый день! Как думаете на будущей неделе будет рост, хоть небольшой или ниже 28?

Седня послеобед наши колхозные спекули по 28.10 очень хотели много покупать...
Если утром приват 28.15 выставит - будем ждать межбанка после 12. :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:37

Re: Валютный рынок в контексте

за Вону раньше надо было голосовать, несколько лет назад
а не за овоща
но тогда было - "вiн такий гарний, а вона така воровка"...
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:39

:D Андрей_В
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Казочка-сон: "Приходять до Астіка додому три "бика" і з рязансько-донбаським прононсом виголошують: "Спальня в тваєй 4-хкомнатнай квартіре - наша істарічєская родіна. Нє валнуйся - вход в квартиру астайотся тєбє, а вот в спальню ми пастроим мост с соседнева балкона". Астік, природньо, хапається за дробовик. А мишєбратья йому у відповідь: "Ти чьо, пєрєбор !!! Ти ж - умнічка. Даффай політіку, дипломатію, судісь, наконєц, фашіст-баньдєравєц !!". І тут я прокинувся... Чи закінчилося, не знаю, але здогадуюся, що бики залишилися жити з дружиною і доньками Астіка, та й іноді - з самим Астіком, не часто, по суботах-неділях.


Игореня проехали...
Щось по валютной теме напиши... плиз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Столичные вечерние объемы тоже слегка настораживают...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:51

  asti написав:
  Грйс-мэн написав:
  asti написав:Кстати о птичках, я всегда был категорически против Тимошенко - та еще аферистка, но в данной ситуации может Вона и к лучшему - хай підписує - мы им Крым подтверждаем, они нам Донбасс отдают... И все чики-пики! :)

Отличный выбор!
Мы им отдаём курорт, стратегический полуостров и доступ к 2 морям, а они нам (так уж и быть) отдадут наш же регион, превращённый в зону экологического бедствия, и выпиленной до основания инфраструктурой.
Ну во-первых полуостров мы им уже отдали, вернее, они его захватили, вернее, мы так его защищали в 14'м, что все-таки отдали! Во-вторых из-за нашей неуступчивости по Крыму (возможно) каждый день гибнут люди! Вот вы, обращаюсь ко всем, согласились бы пожертвовать жизнью своей или своих близких ради этого? Не уверен///


Не волнуйся, ренегат, правовая оценка со временем будет дана и факту непротивления аннексии, и попыткам уладить ее формальности
zРадио
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