asti написав:Я выразил свое мнение на которое я, как и каждый посетитель форума / гражданин страны/ имею право. Я не питаю теплых чувств ни к Юле ни /честно говоря/ к Донбассу. Я просто пытался обратить внимание на то, что конфликт на Донбассе существует не только из-за позиции Путина но /возможно/ и из-за позиции наших власть имущих. А наши власть имущие в силу своих амбиций а иногда просто головотяпства или недалекости наломали уже кучу дров - вспомните нашу ГТС которая скоро превратится в металлолом, Одесский Припортовый, Приват /ок, тут возможно недосмотрели/ раздачу предприятий даром во время приватизации будущим олигархам...
"Возможно" - это тоже аргумент, бугага. ) На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
asti написав:На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота...
Ты будь последователен в своих рассуждениях и доводах. То ты волал за то, что надо Крым отдать, дескать, на Донбассе наших солдатиков убивают, а теперь, в принципе, это не так уж и много? Ты определись уже както.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...