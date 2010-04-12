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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 674267436744674567466747>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:03

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:Я выразил свое мнение на которое я, как и каждый посетитель форума / гражданин страны/ имею право. Я не питаю теплых чувств ни к Юле ни /честно говоря/ к Донбассу. Я просто пытался обратить внимание на то, что конфликт на Донбассе существует не только из-за позиции Путина но /возможно/ и из-за позиции наших власть имущих. А наши власть имущие в силу своих амбиций а иногда просто головотяпства или недалекости наломали уже кучу дров - вспомните нашу ГТС которая скоро превратится в металлолом, Одесский Припортовый, Приват /ок, тут возможно недосмотрели/ раздачу предприятий даром во время приватизации будущим олигархам...
"Возможно" - это тоже аргумент, бугага. )
На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:13

  Binimovich написав:
asti написав:На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота... :)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:14

Binimovich
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... e1fd70.png
Скажите, в таком виде фотки на форуме грузятся ?
Беда у меня прям с доставкой изображений.... :(
Востаннє редагувалось дарий в Нед 11 лис, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:14

И курс стабильный!!! :) :) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:
  Binimovich написав:
asti написав:На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота... :)
Давай продолжим. Ты готов занять пост власть имущего и привести с собой команду , когда их всех (власть имущих) перевешают?

Или ты за настоящую военную хунту ? Экстрима захотелось ? )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:23

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:
  Binimovich написав:
asti написав:На следующий день, как позиция по Донбассу И Крыму поменяется на тобой описанную, эти "власть имущие" будут висеть на фонарных столбах на Крещатике, и они это понимают, в отличие от тебя.
Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота... :)
Ты будь последователен в своих рассуждениях и доводах. То ты волал за то, что надо Крым отдать, дескать, на Донбассе наших солдатиков убивают, а теперь, в принципе, это не так уж и много? Ты определись уже както.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:31

Re: Валютный рынок в контексте

Во Беник завелся...
Не попускает никак..
Скажите, изображение от меня читабельно?
Востаннє редагувалось дарий в Нед 11 лис, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:32

Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:34

Re: Валютный рынок в контексте

  asti написав:Ли-Куань-Ю

Размечтались, однако...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:38

  дарий написав:Во Беник завелся...
Не попускает никак..
Скажите, изображение от меня читабельно?


Да, вижу. что ты там даже не один :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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