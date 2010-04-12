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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:40
Binimovich написав: asti написав:
[quote="4496203:]quote]Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота...
[/quote]Ты будь последователен в своих рассуждениях и доводах. То ты волал за то, что надо Крым отдать, дескать, на Донбассе наших солдатиков убивают, а теперь, в принципе, это не так уж и много? Ты определись уже както.[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
Это был стеб, если вы не поняли.
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asti
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:41
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дарий
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:44
дарий написав:
https://korrespondent.net/ukraine/4031500-poltorak-za-vzryvy-na-skladakh-nakazaly-75-voennykh
Во блин, скоко диверсантов.
"сказал в интервью 5-му каналу"...
После этой монументальной фразы "новость" можно дальше не читать
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antey1969
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:45
asti Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
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Гурман
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:48
antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке?
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дарий
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:51
Андрей_В
Это говорит тот, кто за Овоща топил против Воны
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:53
Гурман написав:asti
Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
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asti
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Додано: Нед 11 лис, 2018 16:53
ihorkyiv написав:
asti написав:
Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером
. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Циркове училище - з червоним дипломом, факультет розмовного жанру закінчували ???
пуйлодрон детектед)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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