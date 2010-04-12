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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67436744674567466747>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:40

Vitl
Отлично! Пасиба! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:40

  asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...

:D :D :D Циркове училище - з червоним дипломом, факультет розмовного жанру закінчували ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:40

  Binimovich написав:
asti написав:[quote="4496203:]quote]Отлично, давайте продолжать в том же духе. В принципе, один - два человека потерь в день на фронте это не так и много (на дорогах больше гибнет). И на столбах никого. Красота... :)[/quote]Ты будь последователен в своих рассуждениях и доводах. То ты волал за то, что надо Крым отдать, дескать, на Донбассе наших солдатиков убивают, а теперь, в принципе, это не так уж и много? Ты определись уже както.[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
Это был стеб, если вы не поняли.
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:41

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/ukraine/40315 ... 5-voennykh

Во блин, скоко диверсантов.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:44

  дарий написав:https://korrespondent.net/ukraine/4031500-poltorak-za-vzryvy-na-skladakh-nakazaly-75-voennykh

Во блин, скоко диверсантов.

"сказал в интервью 5-му каналу"...
После этой монументальной фразы "новость" можно дальше не читать
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:45

asti Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:48

antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке? :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:51

Андрей_В
Это говорит тот, кто за Овоща топил против Воны
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:53

  Гурман написав:asti Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:53

Re: Валютный рынок в контексте

ihorkyiv написав:
  asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...

:D :D :D Циркове училище - з червоним дипломом, факультет розмовного жанру закінчували ???
пуйлодрон детектед)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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