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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6744674567466747>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:54

  дарий написав:antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке? :oops:

Кажется Вы своей ссылкой на новость из "канала чесних новын" вызвали хвостатого дежурного по идейно-политической части на ветку)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать . Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:57

Re: Валютный рынок в контексте

asti написав:
  Гурман написав:asti Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
Терпильство государства - это признать наш Крым российским и забрать взад разрушенный Донбасс восстанавливать за свой счет.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:58

  дарий написав:
  asti написав:Ли-Куань-Ю
Размечтались, однако...
А шо робить! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:00

  Binimovich написав:
asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать .

Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.


Может, Вы и правы.
Однако, как-то все тускленько пока... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:01

  Binimovich написав:
asti написав:
  Гурман написав:asti Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
Терпильство государства - это признать наш Крым российским и забрать взад разрушенный Донбасс восстанавливать за свой счет.
Судя по тому, что происходит сегодня в непризнанных (пока еще) республиках терпение лопнуло у Той стороны (или скоро лопнет).
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:05

Вера пороху будет тогда когда банду черновецкого(Кононенко, Березенко, Довгий Шлапак) которая хорошо пограбила Киев а теперь заседает в ВР и учит народ жить, посадит а так веры НЕТ.
шурец
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:09

  Binimovich написав:
asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать . Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.
Окончательно победить пуйло сможет только Америка - не мы. А от того, кто будет у нашего керма зависит только сумма потерь нашего государства и людей. Я считаю - чем меньше потерь, тем лучше. И если сумма потерь будет меньше при Юле - я за нее. Порох себя проявил, увы, не лучшим образом.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:12

  шурец написав:Вера пороху будет тогда когда банду черновецкого(Кононенко, Березенко, Довгий Шлапак) которая хорошо пограбила Киев а теперь заседает в ВР и учит народ жить, посадит а так веры НЕТ.

Цей список можна на кілометр подовжити. Кадрова політика президента з 2014 року була провальною. Але щодо інших напрямків державного будівництва Порошенко - найяскравіше явище українського політикуму. Будь він націоналістом-державником, ціни б йому не було.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13

  antey1969 написав:
  дарий написав:antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке? :oops:

Кажется Вы своей ссылкой на новость из "канала чесних новын" вызвали хвостатого дежурного по идейно-политической части на ветку)))


Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички! :wink:
дарий
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