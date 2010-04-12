|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:54
дарий написав:antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке?
Кажется Вы своей ссылкой на новость из "канала чесних новын" вызвали хвостатого дежурного по идейно-политической части на ветку)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7494
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 1792 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:55
asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать . Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3932
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:57
asti написав: Гурман написав:asti
Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
Терпильство государства - это признать наш Крым российским и забрать взад разрушенный Донбасс восстанавливать за свой счет.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3932
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
-
asti
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:00
Binimovich написав:
asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать .
Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.
Может, Вы и правы.
Однако, как-то все тускленько пока...
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:01
Binimovich написав: asti написав: Гурман написав:asti
Почитал "ваше мнение" и захотелось спросить , а вы по жизни терпила ?В армии всех обстирывали ?Когда закурить просят, в неосвещённом месте , вы просто сразу деньги отдаёте или бежите в ближайшую табачную лавку блок покупаете ? Когда гуляете с женщиной , вы сами её хулиганам предлагаете или ждёте от них проявления инициативы?
Был бы я терпилой - невелика беда, проблема в том, что терпилой стало все государство, а бахвальство и апломб здесь на форуме ничего не меняет - дальше слов ничего не идет. И проявления инициативы как раз ждете вы. Ну вот я проявляю - пишу (хотя бы))
Терпильство государства - это признать наш Крым российским и забрать взад разрушенный Донбасс восстанавливать за свой счет.
Судя по тому, что происходит сегодня в непризнанных (пока еще) республиках терпение лопнуло у Той стороны (или скоро лопнет).
-
asti
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:05
Вера пороху будет тогда когда банду черновецкого(Кононенко, Березенко, Довгий Шлапак) которая хорошо пограбила Киев а теперь заседает в ВР и учит народ жить, посадит а так веры НЕТ.
-
шурец
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 18.04.11
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:09
Binimovich написав:
asti написав:Мое мнение: Да, нам в существующих геополитических обстоятельствах нужна сильная власть и чем сильнее тем лучше. Очень большая проблема Украины и украинцев в первую очередь - это неуважение к власти. Чуть что не так - у нас майдан, переворот, восстание и так далее. В идеале было бы появление в меру авторитарного проукраинского лидера что-то в роде украинского Ли-Куань-Ю. Мы здесь уже почти тридцать лет играемся в демократию постепенно превращая ее в анархию, а рядом с нами огромное и сильное государство с умным авторитарным лидером. И пока судьбы нашей страны будут вершить Парасюки на майданах...
Что и требовалось доказать . Нехай Порох остаётся , до окончательной победы над пуйлом.
Окончательно победить пуйло сможет только Америка - не мы. А от того, кто будет у нашего керма зависит только сумма потерь нашего государства и людей. Я считаю - чем меньше потерь, тем лучше. И если сумма потерь будет меньше при Юле - я за нее. Порох себя проявил, увы, не лучшим образом.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:12
шурец написав:
Вера пороху будет тогда когда банду черновецкого(Кононенко, Березенко, Довгий Шлапак) которая хорошо пограбила Киев а теперь заседает в ВР и учит народ жить, посадит а так веры НЕТ.
Цей список можна на кілометр подовжити. Кадрова політика президента з 2014 року була провальною. Але щодо інших напрямків державного будівництва Порошенко - найяскравіше явище українського політикуму. Будь він націоналістом-державником, ціни б йому не було.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13
antey1969 написав: дарий написав:antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке?
Кажется Вы своей ссылкой на новость из "канала чесних новын" вызвали хвостатого дежурного по идейно-политической части на ветку)))
Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички!
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6479
|1370450
|
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
|
|13579
|1545029
|
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
|
|159
|246852
|
|