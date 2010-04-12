Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13
Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички!
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:22
Re: Валютный рынок в контексте
Вечірній політофтоп вихідного дня закривається.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:33
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Прошу (пока прошу) ближе к профилю ветки.
US
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:26
ДС. Что за шабаш?
Не проси коллаборантов.
Бей сразу жёстко по попе
Коллеги, потрите нафиг цитаты троллей в своих сообщениях.
Читать противно.
Респект: Бинимомовичу, Юрию-Т, дарию
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:10
Re: Валютный рынок в контексте
... що там буде з курсом? - з вівторка будемо рости "як завжди", чи є інші думки?
п. с.
... Крим/Донбас - наша українська земля!
- от тільки, прогнати ворога - в нас сили маловато, а США, "чомусь", за цим тільки спостерігає і дуже сильно стурбовується....
... сумно ©
п. с. 2
...а Асті, напевно, мав на увазі, що краще "поганий мир, ніж...." ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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