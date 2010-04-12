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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6743674467456746

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13

  antey1969 написав:
  дарий написав:antey1969
Особенно возбуждает слово НАКАЗАЛИ.
Это как, интересно?
Плеткой по попке? :oops:

Кажется Вы своей ссылкой на новость из "канала чесних новын" вызвали хвостатого дежурного по идейно-политической части на ветку)))


Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:22

Re: Валютный рынок в контексте

Вечірній політофтоп вихідного дня закривається.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:33

Faceless
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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14

Прошу (пока прошу) ближе к профилю ветки.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:26

  дядя Caша написав:Прошу (пока прошу) ближе к профилю ветки.

US

ДС. Что за шабаш?
Не проси коллаборантов.
Бей сразу жёстко по попе :!:
Коллеги, потрите нафиг цитаты троллей в своих сообщениях.
Читать противно.
Респект: Бинимомовичу, Юрию-Т, дарию
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:10

Re: Валютный рынок в контексте

... що там буде з курсом? - з вівторка будемо рости "як завжди", чи є інші думки?

п. с.
... Крим/Донбас - наша українська земля!
- от тільки, прогнати ворога - в нас сили маловато, а США, "чомусь", за цим тільки спостерігає і дуже сильно стурбовується....
... сумно ©

п. с. 2
...а Асті, напевно, мав на увазі, що краще "поганий мир, ніж...." ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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