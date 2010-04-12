Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:13
Да пацаны и так дежурят не покладая рук... Работа такая... Умнички!
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:22
Re: Валютный рынок в контексте
Вечірній політофтоп вихідного дня закривається.
Додано: Нед 11 лис, 2018 17:33
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Прошу (пока прошу) ближе к профилю ветки.
US
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:26
ДС. Что за шабаш?
Не проси коллаборантов.
Бей сразу жёстко по попе
Коллеги, потрите нафиг цитаты троллей в своих сообщениях.
Читать противно.
Респект: Бинимомовичу, Юрию-Т, дарию
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:10
Re: Валютный рынок в контексте
... що там буде з курсом? - з вівторка будемо рости "як завжди", чи є інші думки?
п. с.
... Крим/Донбас - наша українська земля!
- от тільки, прогнати ворога - в нас сили маловато, а США, "чомусь", за цим тільки спостерігає і дуже сильно стурбовується....
... сумно ©
п. с. 2
...а Асті, напевно, мав на увазі, що краще "поганий мир, ніж...." ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:25
Вы наверное думаете что после того как кто то (дурак) отдаст землю нашу, так сразу все и прекратиться ?
Нет старина !
Поедите снег убирать от Урала до Камчатки....
Ох и наивные!
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:12
это начало 2010
и свидетельствует об моем тогдашнем отношении к овощу и ко
Валютный рынок в контексте (архив за I полугодие 2010)
Первоочередные шаги, которые будет предпринимать для стабилизации экономики правительство, сформированное Виктором Януковичем в случае его победы на президентских выборах, будут направлены на наведение порядка в расходовании государственных ресурсов, возобновление автоматического финансирования расходов бюджета и поддержку экспортоориентированных предприятий.
т.е. нужно читать - в случае победы Эффективного жди десятку
Валютный рынок в контексте (архив за I полугодие 2010)
Sova9 писал(а):
Экономике нужно вернуть кровь.
Геолог уже в пути, но только шоб не вернуть, а пустить))
как то так было дело
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:12
Долярчику, курс долара буде або зростати, або знижуватися, або на деякий час тимчасово загальмується на позиції Укргазбанку від 09.11.18 зі спредом у 50 коп., але ваша хитродупість змінювати в залежності від обставин будьонівку на мезепинку і навпаки залишиться вічною.
Холява, вам плюсанув. І у контексті вашого посту, перепрошуючи у модераторів за поза тематичну інфу, викладаю посилання на дуже корисну для усіх нас статтю. Може Долярчик та ще декілька наших колег нарешті зрозуміють шкоду компромісу у принципових питаннях:
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:37
ihorkyiv
... гаразд, - чого не йдем у наступ? (а США нехай нам дупу прикриє! )
- а то НІБИ воюємо, а торгівля з ВОРОГОМ йде повним ходом! - як це???
- або ми воюємо, або "коники ліпимо"!
- а "заморожений" конфлікт, ще якщо був напочатках нам "на користь"(поки армія формувалась) - то тепер КОМУ(?) він потрібен?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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