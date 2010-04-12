|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:50
Долярчик написав:ihorkyiv
... гаразд, - чого не йдем у наступ? (а США нехай нам дупу прикриє! )
- а то НІБИ воюємо, а торгівля з ВОРОГОМ йде повним ходом! - як це???
- або ми воюємо, або "коники ліпимо"!
- а "заморожений" конфлікт, ще якщо був напочатках нам "на користь"(поки армія формувалась) - то тепер КОМУ(?) він потрібен?
А якщо підеш у наступ і тебе вб‘ють? Хто ремонт буде робити, на ятці торгувати та дружину твою ...ти? Може хай заморожений? Чи краще хай тебе вб‘ють?
-
Провидец
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 04.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 20:57
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 724
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:05
ihorkyiv написав:
Десь я таке уже чув. Не можу пригадати
у карпова
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6479
|1370470
|
Чет 08 лис, 2018 14:11
ЛОБ
|
|13579
|1545095
|
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
|
|159
|246854
|
|