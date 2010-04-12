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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6744674567466747

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:50

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:ihorkyiv
... гаразд, - чого не йдем у наступ? (а США нехай нам дупу прикриє! )

- а то НІБИ воюємо, а торгівля з ВОРОГОМ йде повним ходом! - як це???
- або ми воюємо, або "коники ліпимо"!
- а "заморожений" конфлікт, ще якщо був напочатках нам "на користь"(поки армія формувалась) - то тепер КОМУ(?) він потрібен?


А якщо підеш у наступ і тебе вб‘ють? Хто ремонт буде робити, на ятці торгувати та дружину твою ...ти? Може хай заморожений? Чи краще хай тебе вб‘ють?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Десь я таке уже чув. Не можу пригадати
у карпова
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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