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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6743674467456746

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:12

  холява написав:
  Долярчик написав:... що там буде з курсом? - з вівторка будемо рости "як завжди", чи є інші думки?

п. с.
... Крим/Донбас - наша українська земля!
- от тільки, прогнати ворога - в нас сили маловато, а США, "чомусь", за цим тільки спостерігає і дуже сильно стурбовується....
... сумно ©

п. с. 2
...а Асті, напевно, мав на увазі, що краще "поганий мир, ніж...." ©




Вы наверное думаете что после того как кто то (дурак) отдаст землю нашу, так сразу все и прекратиться ?
Нет старина !
Поедите снег убирать от Урала до Камчатки....
Ох и наивные!

Долярчику, курс долара буде або зростати, або знижуватися, або на деякий час тимчасово загальмується на позиції Укргазбанку від 09.11.18 зі спредом у 50 коп., але ваша хитродупість змінювати в залежності від обставин будьонівку на мезепинку і навпаки залишиться вічною.
Холява, вам плюсанув. І у контексті вашого посту, перепрошуючи у модераторів за поза тематичну інфу, викладаю посилання на дуже корисну для усіх нас статтю. Може Долярчик та ще декілька наших колег нарешті зрозуміють шкоду компромісу у принципових питаннях: https://gazeta.ua/blog/50925/kompromis- ... kij-pidhid
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:57

Провидец
https://hostingkartinok.com/show-image. ... cdec7f7fbe
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Десь я таке уже чув. Не можу пригадати
у карпова
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 22:43

  Долярчик написав:... що там буде з курсом?


Завтра в ряде банков будет доллар по 27,95 и евро по 31,85, а может и ниже. А дальше не вижу, все в тумане.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:00

  ЛАД написав:
  ihorkyiv написав:Ще й зима не починалася, а пукінські ведмеді-тролі уже попрокидалися. Як засвідчує історичний досвід взаємин з Московією, компенсація може мати лише один вигляд - повна ліквідація імперії і створення на територіях Залісся десятків окремих держав: Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо. Чим дрібніші, тим краще. Усі нафто-газоносні території Західного Сибіру на 50 років переходять під протекторат України як матеріальна і моральна компенсація за 350 років окупації. Східний Сибір і Далекий Схід Японія, США і КНР уже якось між собою поділять, та й казахам не вічно ж у степах жити - можна їм трохи південної тайги нарізати. Загалом справедливість має встановитися у Світі. На кожен "путінввєді" у світової спільноти знайдеться ще товща альтернатива для введення. А ви як думали, ведмежата залішанські ?? План накреслено і реалізується. Змащуйте "булки" рідким воском. Ну, і щоб не відволікатися від теми форуму, в усіх новостворених державках - валюта українська ГРИВНЯ, як було від початку києворуських часів.

Красиво излагаете! Читаешь и душа радуется!
Не подскажете, как Вы оцениваете вероятность такого развития событий?

P.s. Писать не мешки ворочать (не воевать).

Радістю своєї душі обдарували радощами мою душу.
Підкажу у спосіб "питанням на питання": З якою ймовірністю (%) у 1980 році (активна фаза окупації Афганістану кремлівськими божевільними попередниками путлєра) ви оцінили б можливість розвалення совка через десяток років ??? Відповідь очевидна - нуль %. А Левко Лук’яненко, починаючи відбувати у камері смертників свій 27-мирічний термін ув’язнення, вірив у неминучість цієї події на 100%. І хто виявився правий ??? У житті народів і держав немає нічого неможливого. Бажання - тисяча можливостей, небажання - 1000 причин. То ви прихильник стратегії "бажання" чи "причини" ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:08

zРадио
По поводу Цифр по экспорту-импорту, кот. мы обсуждали.
Цифры, кот. Вы приводили - по данным Госстата.
Цифры с сайта minfin, на кот. я ссылался, по данным НБУ.
Разница между ними весьма существенна. Причины много раз обсуждались на форуме, пока 4х4 не подсказал правильный ответ
Дані ДССУ коригуються Національним банком на:
оцінку неформальної торгівлі, перерахунок імпорту з цін CIF до цін FOB,
обсяги товарів для переробки;
оцінки витрат подорожуючих в розділі «Послуги;
інше

Подробнее смотрите здесь https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=44001431.
Какими данными лучше пользоваться, вопрос сложный. Как по мне - данными НБУ.

P.s. Ещё раз большое спасибо 4х4 за его посты. Очень жаль, что он уже 2,5 месяца не пишет. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:24

дарий
.....
Где вторая - там и третья.
Теперь уже минимум 200-300 мультов человекоподобных туда-сюда...
Статистика.

Цифру Вы, пожалуй, назвали очень скромную.
Плюсик Игорене поставил. :!:

Мне нравится, как Вы ставите плюсики. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:27

ihorkyiv
Я вообще-то интересовался Вашим мнением, а не своим в 1980 или мнением Левка Лук’яненко.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:34

Чистка постов продолжается весьма односторонне.
Даже просто напоминание (без каких-либо комментариев) двух исторических фактов - брестского мира и Германия после 2-ой мировой уже недопустимы и подлежат удалению?
Можно писать только как ihorkyiv?
Или историю следует запретить? :)
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ЛАД
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