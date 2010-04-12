Вы наверное думаете что после того как кто то (дурак) отдаст землю нашу, так сразу все и прекратиться ? Нет старина ! Поедите снег убирать от Урала до Камчатки.... Ох и наивные!
Долярчику, курс долара буде або зростати, або знижуватися, або на деякий час тимчасово загальмується на позиції Укргазбанку від 09.11.18 зі спредом у 50 коп., але ваша хитродупість змінювати в залежності від обставин будьонівку на мезепинку і навпаки залишиться вічною. Холява, вам плюсанув. І у контексті вашого посту, перепрошуючи у модераторів за поза тематичну інфу, викладаю посилання на дуже корисну для усіх нас статтю. Може Долярчик та ще декілька наших колег нарешті зрозуміють шкоду компромісу у принципових питаннях: https://gazeta.ua/blog/50925/kompromis- ... kij-pidhid
ihorkyiv написав:Ще й зима не починалася, а пукінські ведмеді-тролі уже попрокидалися. Як засвідчує історичний досвід взаємин з Московією, компенсація може мати лише один вигляд - повна ліквідація імперії і створення на територіях Залісся десятків окремих держав: Мокшанія, Ерзянія, Мерянія, Вепсія, Тулія, Біломорія тощо. Чим дрібніші, тим краще. Усі нафто-газоносні території Західного Сибіру на 50 років переходять під протекторат України як матеріальна і моральна компенсація за 350 років окупації. Східний Сибір і Далекий Схід Японія, США і КНР уже якось між собою поділять, та й казахам не вічно ж у степах жити - можна їм трохи південної тайги нарізати. Загалом справедливість має встановитися у Світі. На кожен "путінввєді" у світової спільноти знайдеться ще товща альтернатива для введення. А ви як думали, ведмежата залішанські ?? План накреслено і реалізується. Змащуйте "булки" рідким воском. Ну, і щоб не відволікатися від теми форуму, в усіх новостворених державках - валюта українська ГРИВНЯ, як було від початку києворуських часів.
Красиво излагаете! Читаешь и душа радуется! Не подскажете, как Вы оцениваете вероятность такого развития событий?
P.s. Писать не мешки ворочать (не воевать).
Радістю своєї душі обдарували радощами мою душу. Підкажу у спосіб "питанням на питання": З якою ймовірністю (%) у 1980 році (активна фаза окупації Афганістану кремлівськими божевільними попередниками путлєра) ви оцінили б можливість розвалення совка через десяток років ??? Відповідь очевидна - нуль %. А Левко Лук’яненко, починаючи відбувати у камері смертників свій 27-мирічний термін ув’язнення, вірив у неминучість цієї події на 100%. І хто виявився правий ??? У житті народів і держав немає нічого неможливого. Бажання - тисяча можливостей, небажання - 1000 причин. То ви прихильник стратегії "бажання" чи "причини" ???
zРадио По поводу Цифр по экспорту-импорту, кот. мы обсуждали. Цифры, кот. Вы приводили - по данным Госстата. Цифры с сайта minfin, на кот. я ссылался, по данным НБУ. Разница между ними весьма существенна. Причины много раз обсуждались на форуме, пока 4х4 не подсказал правильный ответ
Дані ДССУ коригуються Національним банком на: оцінку неформальної торгівлі, перерахунок імпорту з цін CIF до цін FOB, обсяги товарів для переробки; оцінки витрат подорожуючих в розділі «Послуги; інше
Чистка постов продолжается весьма односторонне. Даже просто напоминание (без каких-либо комментариев) двух исторических фактов - брестского мира и Германия после 2-ой мировой уже недопустимы и подлежат удалению? Можно писать только как ihorkyiv? Или историю следует запретить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T