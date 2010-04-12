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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6744674567466747

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:48

  ЛАД написав:Какими данными лучше пользоваться, вопрос сложный. Как по мне - данными НБУ.


Ознакомился, спасибо! Узнал много нового. Вывод сделал однозначный - для цели, которую мы преследовали (определение равновесного курса) подходит только статистика НБУ
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  #<1 ... 6744674567466747
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