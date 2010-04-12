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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:48
ЛАД написав:
Какими данными лучше пользоваться, вопрос сложный. Как по мне - данными НБУ.
Ознакомился, спасибо! Узнал много нового. Вывод сделал однозначный - для цели, которую мы преследовали (определение равновесного курса) подходит только статистика НБУ
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