Ознакомился, спасибо! Узнал много нового. Вывод сделал однозначный - для цели, которую мы преследовали (определение равновесного курса) подходит только статистика НБУ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лис, 2018 00:48
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:57
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.
Дата: 12 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,06/28,10 UAH/USD
€ – 31,85/31,96 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
US
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:01
Re: Валютный рынок в контексте
Завершение азиатской сессии форекс ознаменовалось резким ростом доллара США ко всем мировым мажорам. Открытие торгов в Европе пока не препятствуют движению.
Евро обновил минимум 15 августа и на моменте торгуется 1,1260
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:05
Re: Валютный рынок в контексте
евро идет на паритет
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10
Привет из Днепра-2
Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.
US
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:21
Привет из Днепра-3
К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остаки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:29
Живите своим умом!
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:38
Евро обновил годовой минимум, на моменте уже 1,1240. И до конца дня можем увидеть еще достижения...
Вот только по такой цене купить не получится, рынок покупает +40-50 пунктов от экрана сейчас.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:41
Это первая реакция, через пару дней спред устаканиться.
Живите своим умом!
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