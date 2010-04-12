Додано: Пон 12 лис, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.



Дата: 12 ноября 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,06/28,10 UAH/USD

€ – 31,85/31,96 UAH/EUR

RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB



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