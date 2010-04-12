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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6744674567466747

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 00:48

  ЛАД написав:Какими данными лучше пользоваться, вопрос сложный. Как по мне - данными НБУ.


Ознакомился, спасибо! Узнал много нового. Вывод сделал однозначный - для цели, которую мы преследовали (определение равновесного курса) подходит только статистика НБУ
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.

Дата: 12 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,06/28,10 UAH/USD
€ – 31,85/31,96 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

Завершение азиатской сессии форекс ознаменовалось резким ростом доллара США ко всем мировым мажорам. Открытие торгов в Европе пока не препятствуют движению.
Евро обновил минимум 15 августа и на моменте торгуется 1,1260
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метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:05

Re: Валютный рынок в контексте

евро идет на паритет
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10

Привет из Днепра-2

Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:16

  Zebra написав:евро идет на паритет

только через 1,18...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:21

Привет из Днепра-3

К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остаки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:29

Курс доллара США продолжает повышаться в понедельник после того, как он завершил подъемом четвертую неделю подряд.

При этом опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии стали одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки $1,13 впервые более чем за год. Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit.

В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:38

  vovan_prm написав:Завершение азиатской сессии форекс ознаменовалось резким ростом доллара США ко всем мировым мажорам. Открытие торгов в Европе пока не препятствуют движению.
Евро обновил минимум 15 августа и на моменте торгуется 1,1260


Евро обновил годовой минимум, на моменте уже 1,1240. И до конца дня можем увидеть еще достижения...
Вот только по такой цене купить не получится, рынок покупает +40-50 пунктов от экрана сейчас.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:41

  Искатель написав:Вот только по такой цене купить не получится, рынок покупает +40-50 пунктов от экрана сейчас.

Это первая реакция, через пару дней спред устаканиться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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