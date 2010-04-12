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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6746674767486749>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:50



Привет из Днепра-4

Дата: 12 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 12 ноября 2018 г. на 10.43
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,07 UAH/USD
€ 31,60/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).

На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).

На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:11

Привет из Днепра-5

Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.07 Киева до 27,90/27,93 UAH/USD tom. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. «Не думаю, что во вторник будет заметная нехватка из-за длинных выходных в США нехватка доллара, но на всякий случай курс “завтрашнего американца” ползет вверх»- заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

В свете раздутого госдолга США, информации о пузыре на фондовом рынке и пугающих историй о намерениях Трампа, а также резко упавшего евро, словил себя на мысли, что это отличный момент для конвертации из $ в €. Почему-то думается, что после столь резкого снижения наверняка будет отскок. Как считаете?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Суд в Швейцарии по иску "Нафтогаза" запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"

https://economics.unian.net/energetics/ ... promu.html Уже в ближайшем будущем с раисии стянут долги в пользу нефтегаза + с 1 января могут снять мараторий на землю+ шанс получить транш от мвф+ нерезединты+ заробитчане с баулами непоториба под новый год+ длинные новогодние каникулы-всё это может повлиять на поезд,который после таких факторов полетит под откос и хорошо,если остановится на станции 25+ алени,которые будут выпригивать на ходу из поезда,который будет идти под откос!Будет большое изобилие ничтожности :shock: P.S Просто мысли вслух!
Востаннє редагувалось bub-har в Пон 12 лис, 2018 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:25

Привет из Днепра-6

Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, консолидировались на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom.

Не исключено вялотекущий рост курса «завтрашнего» доллара на открытии торгов на межбанке состоялся, благодаря признакам расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 16,00/18,50% к отметке 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Обращаем внимание, что эта динамика гармонирует с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:45

  bub-har написав:Суд в Швейцарии по иску "Нафтогаза" запретил операторам "Северного потока" платить "Газпрому"

https://economics.unian.net/energetics/ ... promu.html Уже в ближайшем будущем с раисии стянут долги в пользу нефтегаза + с 1 января могут снять мараторий на землю+ шанс получить транш от мвф+ нерезединты+ заробитчане с баулами непоториба под новый год+ длинные новогодние каникулы-всё это может повлиять на поезд,который после таких факторов полетит под откос и хорошо,если остановится на станции 25+ алени,которые будут выпригивать на ходу из поезда,который будет идти под откос!Будет большое изобилие ничтожности :shock: P.S Просто мысли вслух!


Газовий ринок в контексті


По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкий, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.

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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:06

Привет из Днепра-8

Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.

По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.

Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

Дата: 12 ноября 2018 г. на 11.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 31,70/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:21

27.95-28.00/28.05-28.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:37

Bub-har, ваш пост наводит меня на мысли слить немного непотриба как только за 28 перевалит :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:45

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 12 лис, 2018 12:55, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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