Додано: Пон 12 лис, 2018 10:50





Привет из Днепра-4



Дата: 12 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.33



Мелкий опт «неформал»



$ 28,00/28,06 UAH/USD

EUR 31,75/31,90 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 12 ноября 2018 г. на 10.43

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,00/28,07 UAH/USD

€ 31,60/31,90 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



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