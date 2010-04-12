Додано: Пон 12 лис, 2018 13:28

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.



К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.07 Киева до 27,90/27,93 UAH/USD tom. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. «Не думаю, что во вторник будет заметная нехватка из-за длинных выходных в США нехватка доллара, но на всякий случай курс “завтрашнего американца” ползет вверх»- заметил наш консультант.



Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, консолидировались на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom.



Не исключено вялотекущий рост курса «завтрашнего» доллара на открытии торгов на межбанке состоялся, благодаря признакам расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 16,00/18,50% к отметке 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Обращаем внимание, что эта динамика гармонирует с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкий, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.



Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.



На 12.55 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 27,885/27,895 UAH/USD tom. и, похоже, на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,06/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,06 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,01/28,06 UAH/USD, розница – 27,98/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,07 UAH/USD; евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



Строить среднесрочную стратегию на результатах понедельничной сессии валютного межбанка, вероятно, не стоит, поскольку ликвидность торгов безналичным долларом валютированием «завтра» низкая. Однако, полагаю, в этом контексте может выручить рынок наличных, который при всей его понедельничной «вялой» торговой активности дает понять, что уже на ближайших торгах валютного межбанка, 13 ноября, высоковероятно курс безналичного «американца» приподнимется. Базисным основанием для реализации подобного сценария являются небезпочвенные ожидания падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.



Справедливости ради стоит напомнить, что уже на следующей сессии, в среду, валютный межбанк получит двойную порцию предложения экспортной СКВ, способную восстановить статус кво, вернув рынок «зеленого» безнала в прежнюю колею.



Таким образом, рынок безналичного «американца» снова высоковероятно подтвердит свое пребывание в режиме «курсовых качелей».



US

