vovan_prm написав: Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.

Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.

ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)EUR/USD Technical Analysis: The pair remains negative below 1.1300. Could test sub-1.1200 levels