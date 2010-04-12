Додано: Пон 12 лис, 2018 15:55

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.

Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.



Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.



Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.



В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.



Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.



В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).





Дата: 12 ноября 2018 г. 16.06

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,01/28,04-05 UAH/USD (с утра 28,00/28,06 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05-06 UAH/USD)

€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка символически сужали маржу, понижая мерее значимые оферов в паре доллар-гривня. Эту операцию им дало возможность совершить равновесие покупок и продаж доллара.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Думается, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.



После обеда на киевском наличном рынке наблюдались незначительные проблемы с клиентским «приносом», которые столичные валютчики попытались небезуспешно решить символическим повышением курса «приема».



По итогам дня на рынке наличных Киева сохранилось равновесие покупок и продаж, который на сей раз смог обеспечить прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от валютчиков столицы «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 ноября 2018 г. 16.14



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,07 UAH/USD)

€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,85 UAH/EUR)

RUB – 0,409/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.



В период до полудня на рынке города наблюдалось затухание торговой активности на фоне сохранения в целом цен открытия.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.



После обеда «неформалы» Запорожья возобновили вялую торговлю в паре доллар-гривня на фоне преобладания клиентского приноса». Этот дисбаланс сохранился до самого завершения торгов, в комплекте с полуденной паузой в торговле, снижая итоговую ликвидность «до плинтуса».



По итогам понедельника запорожцы поставили себе «тройку с минусом», значительно понизив показатели предыдущей сессии.





Дата: 12 ноября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,06/28,108 UAH/USD (с утра - 28,06/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,09 UAH/USD)

€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,96 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,82 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)



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