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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:06

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)

EUR/USD Technical Analysis: The pair remains negative below 1.1300. Could test sub-1.1200 levels

https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-t ... 1811120949

Вот видите: кто-то из уважаемых людей разделяет мои мысли :oops:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:29

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:Вот только по такой цене купить не получится, рынок покупает +40-50 пунктов от экрана сейчас.

Это первая реакция, через пару дней спред устаканиться.

Спред и сейчас небольшой.
Но курс евро у нас уже наверное больше года выше форекса.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:38

ЛАД

прием доллара 28,05 у валютчиков
банки отдают евро 31,65/70
итого 1,13

п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:прием доллара 28,05 у валютчиков
банки отдают евро 31,65/70
итого 1,13

скинь сегодня, откупи евро завтра. банки пока по пятнице в основном.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:52

  zРадио написав:
  prodigy написав:
  vovan_prm написав:Отскок безусловно будет.
Вот только: когда, с каких отметок и до каких, мы узнаем только по факту.


ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)


Почему так категоричны? Вы видели данные Евростата за 3-й квартал? Франция и Италия близки к рецессии. А Германии, как ключевому экспортеру, на фоне торговых войн нужен слабый Евро, чтобы удержать динамику ВВП хотя бы в минимальной положительной зоне.

Я считаю, что в 2019 мы легко можем увидеть Евро и в диапазоне 1.05-1.08.

Может быть и так. В еврозоне накопилось достаточное количество слабых мест.
Но ведь и в Штатах по сути надувается пузырь.
Доллар - традиционная тихая гавань на период кризисов, но и он не имба бессмертная. Рано или поздно сильный доллар станет бить по темпам роста американской экономики. Вопрос лишь когда именно.
А сильно ослаблять его нельзя, ибо из зеленого тогда побегут инвесторы.
По сути, сейчас доллар успешно балансирует на условном канате
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.
Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.
Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.

Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.

Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.

Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.

В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.

Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.

В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:55

  zРадио написав:............
Я считаю, что в 2019 мы легко можем увидеть Евро и в диапазоне 1.05-1.08.

Можем и ниже. А вот увидим ли?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:55

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,9037 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в нашей стране.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.
Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,895/27,905 UAH/USD tom.
Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,885/27,895 UAH/USD tom.

Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9037 UAH/USD tom.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,58% с 28,0672 UAH/USD до 27,9037 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 12 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 12 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавив в цене по следующим причинам.

Во-первых, игроки, по всей видимости, несмотря на «непопулярность» режима валютирования tom, в понедельник больше покупали доллар «завтрашний» доллар, чем избавлялись от него в расчете на вторничное падение притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в Америке.

Во-вторых, в пятницу СКВ по средневзвешенному курсу потеряла 3,51 коп., обретя привлекательность для ее покупок.

В-третьих, на рынке гривневого ресурса обозначился рост ликвидности, «снабдив» покупателей достаточным количеством инструмента для приобретения «завтрашнего» доллара. О расширении гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

В-четвертых, «несмелых» «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание наличного доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 ноября заметно понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.

Во-вторых, рынок сменил тренд на «бычий», кто, как известно, неважно сказывается на ликвидности сделок.

В-третьих, дебют новой недели очень редко радует игроков на межбанке ликвидностью («синдром понедельника»).


Дата: 12 ноября 2018 г. 16.06
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,01/28,04-05 UAH/USD (с утра 28,00/28,06 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05-06 UAH/USD)
€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка символически сужали маржу, понижая мерее значимые оферов в паре доллар-гривня. Эту операцию им дало возможность совершить равновесие покупок и продаж доллара.

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Думается, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.

После обеда на киевском наличном рынке наблюдались незначительные проблемы с клиентским «приносом», которые столичные валютчики попытались небезуспешно решить символическим повышением курса «приема».

По итогам дня на рынке наличных Киева сохранилось равновесие покупок и продаж, который на сей раз смог обеспечить прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от валютчиков столицы «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 12 ноября 2018 г. 16.14

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,07 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,409/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города наблюдалось затухание торговой активности на фоне сохранения в целом цен открытия.

По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.

После обеда «неформалы» Запорожья возобновили вялую торговлю в паре доллар-гривня на фоне преобладания клиентского приноса». Этот дисбаланс сохранился до самого завершения торгов, в комплекте с полуденной паузой в торговле, снижая итоговую ликвидность «до плинтуса».

По итогам понедельника запорожцы поставили себе «тройку с минусом», значительно понизив показатели предыдущей сессии.


Дата: 12 ноября 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,06/28,108 UAH/USD (с утра - 28,06/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,09 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,96 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,82 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)

US
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:01

  prodigy написав:ЛАД

прием доллара 28,05 у валютчиков
банки отдают евро 31,65/70
итого 1,13

п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать

В Харькове можно сдать даже по 28,07.
Форекс сейчас 1,1275.
Если купить по 31,65, то выйдет 31,65/28,07 = 1,1275.
Но не уверен, что в банке удастся купить более-менее приличную сумму.
Продажа в обменках - минимум 31,85.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:оговтываться от сумасшедших потерь? на четырех бумажках?
Ты или читай внимательно меня,а потом коментируй,или игнорируй,или терпи молча,раз не доходит про ЧС! Больше пояснять не буду-всё равно не поймёшь! Пусть будет,что я оперирую 4 бумажками,мне даже так нравится :lol:
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