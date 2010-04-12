п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать
В Харькове можно сдать даже по 28,07. Форекс сейчас 1,1275. Если купить по 31,65, то выйдет 31,65/28,07 = 1,1275. Но не уверен, что в банке удастся купить более-менее приличную сумму. Продажа в обменках - минимум 31,85.
[quote="4496858:hxbbgaf"][quote="4496821:antey1969"] Может быть и так.
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
US
Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете. Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще. В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. При этом рынки акций концентрируются около максимальных значений. Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
US
Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете. Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще. В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам[/quote]
Мой пост адресован не Вам, а дежурному паникеру hxbbgaf. Мне досадно, что Вы приняли его на свой счет. Прошу извинить.
Похоже, сейчас на первые роли выдвигается падение аппетитов к рискам и связанный с этим уход из валют фондирования в более "консервативные" деньги - иена, шв. франк и тот же доллар, которого в наличной форме в мировых масштабах становится меньше.