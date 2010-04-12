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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:29

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

прием доллара 28,05 у валютчиков
банки отдают евро 31,65/70
итого 1,13

п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать

В Харькове можно сдать даже по 28,07.
Форекс сейчас 1,1275.
Если купить по 31,65, то выйдет 31,65/28,07 = 1,1275.
Но не уверен, что в банке удастся купить более-менее приличную сумму.
Продажа в обменках - минимум 31,85.


в Харькове в банках евро есть
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:40

[quote="4496858:hxbbgaf"][quote="4496821:antey1969"]
Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:46

Коллеги bub-har и prodigy , не надо опускаться до трамвайного диалога.

Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:33

  дядя Caша написав:
  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US

Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете.
Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще.
В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. При этом рынки акций концентрируются около максимальных значений.
Зображення
Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:39

  antey1969 написав:
  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US

Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете.
Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще.
В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП.
Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам[/quote]

Мой пост адресован не Вам, а дежурному паникеру hxbbgaf. Мне досадно, что Вы приняли его на свой счет. Прошу извинить.

Похоже, сейчас на первые роли выдвигается падение аппетитов к рискам и связанный с этим уход из валют фондирования в более "консервативные" деньги - иена, шв. франк и тот же доллар, которого в наличной форме в мировых масштабах становится меньше.

Отсюда и реакция на "печатные станки" от hxbbgaf.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:43

:oops: I am so sorry :oops: дядя Caша
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46

  antey1969 написав::oops: I am so sorry :oops: дядя Caша


Пустяки. ДС привык. Вот то, что правый глаз будто песком засыпали...беспокоит больш.

US
дядя Caша
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