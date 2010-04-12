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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:29

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

прием доллара 28,05 у валютчиков
банки отдают евро 31,65/70
итого 1,13

п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать

В Харькове можно сдать даже по 28,07.
Форекс сейчас 1,1275.
Если купить по 31,65, то выйдет 31,65/28,07 = 1,1275.
Но не уверен, что в банке удастся купить более-менее приличную сумму.
Продажа в обменках - минимум 31,85.


в Харькове в банках евро есть
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:40

[quote="4496858:hxbbgaf"][quote="4496821:antey1969"]
Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:46

Коллеги bub-har и prodigy , не надо опускаться до трамвайного диалога.

Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:33

  дядя Caша написав:
  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US

Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете.
Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще.
В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. При этом рынки акций концентрируются около максимальных значений.
Зображення
Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:39

  antey1969 написав:
  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Может быть и так.

Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки. :mrgreen:

US

Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете.
Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще.
В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП.
Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам[/quote]

Мой пост адресован не Вам, а дежурному паникеру hxbbgaf. Мне досадно, что Вы приняли его на свой счет. Прошу извинить.

Похоже, сейчас на первые роли выдвигается падение аппетитов к рискам и связанный с этим уход из валют фондирования в более "консервативные" деньги - иена, шв. франк и тот же доллар, которого в наличной форме в мировых масштабах становится меньше.

Отсюда и реакция на "печатные станки" от hxbbgaf.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:43

:oops: I am so sorry :oops: дядя Caша
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:46

  antey1969 написав::oops: I am so sorry :oops: дядя Caша


Пустяки. ДС привык. Вот то, что правый глаз будто песком засыпали...беспокоит больш.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:12

  vovan_prm написав:
  yama написав:зашел думал что то умное прочитаю....один сраЧь

Так то ЛАД проснулся :mrgreen:

Рад, что Вы столько внимания уделяете моим постам, но я до того, как "проснулся", спал 3 дня и в "сраче" выходного дня, в отличие от Вас, не участвовал.
Ничего "умного" при этом за выходные не увидел.
Кроме плевков на asti. Не берусь судить, его сильно почистили, но нападки на него сильной аргументацией не отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:52

  zorka написав:трохи до верху

Попой или лицом?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:57

Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше.
https://uainfo.org/blognews/1542027968- ... lnyat.html
ihorkyiv
 
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