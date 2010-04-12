п.с. просто лень куда-то ехать, продавать/покупать
В Харькове можно сдать даже по 28,07. Форекс сейчас 1,1275. Если купить по 31,65, то выйдет 31,65/28,07 = 1,1275. Но не уверен, что в банке удастся купить более-менее приличную сумму. Продажа в обменках - минимум 31,85.
[quote="4496858:hxbbgaf"][quote="4496821:antey1969"] Может быть и так.
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
US
Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете. Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще. В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. При этом рынки акций концентрируются около максимальных значений. Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам
Дружище, покиньте валютную ветку с вашими навязшими в зубах двухлетними ожиданиями финансового "кирдыка" Америки. И больше с вашим мутным потоком сознания не появляйтесь. Кстати, заберите с собой высосанные из пальца американские печатные станки.
US
Дядя Саша, Вы, похоже, меня все же с кем-то путаете. Я не жду финансового "кирдыка" Америки два года и о "печатных станках" ни слова не сказал на форуме вообще. В Штатах весьма высокий рост ВВП и максимальный уровень занятости, тогда как в мире(Китай, Европа, развивающиеся страны) начали замедляться темпы прироста ВВП. Укрепляющийся доллар создает для США определенные риски в средне-долгосрочной перспективе, поэтому я не считаю, что евро в 2019м будет падать до паритета. Это просто не выгодно, ни Европе, ни самим Соединенным Штатам[/quote]
Мой пост адресован не Вам, а дежурному паникеру hxbbgaf. Мне досадно, что Вы приняли его на свой счет. Прошу извинить.
Похоже, сейчас на первые роли выдвигается падение аппетитов к рискам и связанный с этим уход из валют фондирования в более "консервативные" деньги - иена, шв. франк и тот же доллар, которого в наличной форме в мировых масштабах становится меньше.
yama написав:зашел думал что то умное прочитаю....один сраЧь
Так то ЛАД проснулся
Рад, что Вы столько внимания уделяете моим постам, но я до того, как "проснулся", спал 3 дня и в "сраче" выходного дня, в отличие от Вас, не участвовал. Ничего "умного" при этом за выходные не увидел. Кроме плевков на asti. Не берусь судить, его сильно почистили, но нападки на него сильной аргументацией не отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше. https://uainfo.org/blognews/1542027968- ... lnyat.html