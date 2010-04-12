Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39

ihorkyiv написав: Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше.

https://uainfo.org/blognews/1542027968- ... lnyat.html Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше.

Игарёша, ну ты прав ...Только хочу уточнить два момента.Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ...И!Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п.Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл.Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ...Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации...Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить:- Оплата только в нашей гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!