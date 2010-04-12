Додано: Пон 12 лис, 2018 21:46

Libo написав:

Игарёша, ну ты прав ...Только хочу уточнить два момента.Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ...И!Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п.Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл.Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ...Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации...Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить:- Оплата только в нашей гривне![/quote]Не має і не потребує моя грішна душа спочинку від насолоди читання і захоплення безмежними обріями Вашої природної мудрості. У світлі Ваших сентенцій усвідомлюєш нікчемність і дріб’язковість висновків наприкінці усіх цих монографій-дисертацій у сфері економіки і фінансів. Як лаконічно і змістовно Ви резюмуєте широкий потік Ваших безцінних опіній !!! Це Божий Дар. Нехай у подальшому Він захищає Вас від неправедних втручань безжальних модераторів.