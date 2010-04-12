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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6750675167526753>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:39

  ihorkyiv написав:Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше.
https://uainfo.org/blognews/1542027968- ... lnyat.html


Игарёша, ну ты прав ...
Только хочу уточнить два момента.
Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ...
И!
Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п.
Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл.
Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ...
Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации...
Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить:
- Оплата только в нашей гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02

Re: Валютный рынок в контексте

так зима и лето всегда было время для гривневых столбов, на пол года и год соответственно, по икерабе Квестора
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:15

  zzzzzz написав:Золото залили , тот непонятный вынос до 1240 уже почти полностью закрыли


золото уйдет ниже 1200
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:18

ihorkyiv
З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності)


Фактор выборов может сказаться несколько иначе.
Безусловно, власть будет стараться держать стабильный курс накануне и даже, наверное, всеми силами попытается опустить его до 27 или около того в начале весны.
Но в ближайшее время я ожидаю очень жесткого загона, т.к. власти нужно много гривны для проведения предвыборной кампании, а значит, ей нужно на какое-то время шатнуть курс хотя бы до 29.5, чтобы выгодно слить доллар на ближайшие потребности.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:32

  Vadim V написав:Та то таке.
Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов :) ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .

Не везде. На Приазовье - много как никогда.
Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась.
Молдову уже неделю как пробую.
В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит.
Простите офф-топ
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:33

  Сержик написав:Безусловно, власть будет стараться держать стабильный курс накануне и даже, наверное, всеми силами попытается опустить его до 27 или около того в начале весны.
Но в ближайшее время я ожидаю очень жесткого загона, т.к. власти нужно много гривны для проведения предвыборной кампании, а значит, ей нужно на какое-то время шатнуть курс хотя бы до 29.5, чтобы выгодно слить доллар на ближайшие потребности.


Вы прямо нобелевских лауреатов по экономике делаете из на нашей власти. В январе качнем, потом тормознем.
У нас как часто бывает, качнули, а со столба тыква на голову упала, и насмерть. Тормозить некому будет. Риск большой, тем более вы описали амплитуду всего в 5-8 процентов, а в таких мутных делах как финансирование предвыборной компании бигбордисты, активисты-агитаторы, палаточники, раздатчики слонов и тд тырят не меньше трети бюджета, 5 процентов мелочи, чтобы так сильно рисковать.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:38

ihorkyiv
"Ссудный" и "судный" день - несколько разные дни. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:46

  Libo написав:


Игарёша, ну ты прав ...
Только хочу уточнить два момента.
Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ...
И!
Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п.
Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл.
Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ...
Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации...
Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить:
- Оплата только в нашей гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!

:lol: :lol: :lol:[/quote]
Не має і не потребує моя грішна душа спочинку від насолоди читання і захоплення безмежними обріями Вашої природної мудрості. У світлі Ваших сентенцій усвідомлюєш нікчемність і дріб’язковість висновків наприкінці усіх цих монографій-дисертацій у сфері економіки і фінансів. Як лаконічно і змістовно Ви резюмуєте широкий потік Ваших безцінних опіній !!! Це Божий Дар. Нехай у подальшому Він захищає Вас від неправедних втручань безжальних модераторів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:48

С декабря 2010 года по октябрь 2018 года потребительские цены в Украине выросли в 2,57 раза. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

https://korrespondent.net/business/financial/4031858-hosstat-pokazal-kak-vyrosly-tseny-s-2010-hoda
Там цифр много. Некоторые, на мой взгляд, слегка занижены, но в общем интересно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:50

  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:Та то таке.
Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов :) ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .

Не везде. На Приазовье - много как никогда.
Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась.
Молдову уже неделю как пробую.
В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит.
Простите офф-топ

На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было.... :)
Vadim V
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