ihorkyiv написав:Роздуми чергового адепта ссудного дня "курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$". З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності) і надходжень від заробітчан (прогноз 11 млрд. на кінець року). Аналогії з двома попередніми роками (как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%) у цьому році не працюють. Але все ж втеча у долар, на мою думку, - спокійніший сон. Може і втратиш в короткій, але виграєш або принаймні не втратиш у довгостроковій перспективі. Валютним гравцям, звісно, видніше. https://uainfo.org/blognews/1542027968- ... lnyat.html
Игарёша, ну ты прав ... Только хочу уточнить два момента. Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ... И! Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п. Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл. Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ... Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации... Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить: - Оплата только в нашей гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!
З аргументами важко не погодитися, але автором не враховано фактори виборів (зацікавленість влади у курсовій стабільності)
Фактор выборов может сказаться несколько иначе. Безусловно, власть будет стараться держать стабильный курс накануне и даже, наверное, всеми силами попытается опустить его до 27 или около того в начале весны. Но в ближайшее время я ожидаю очень жесткого загона, т.к. власти нужно много гривны для проведения предвыборной кампании, а значит, ей нужно на какое-то время шатнуть курс хотя бы до 29.5, чтобы выгодно слить доллар на ближайшие потребности.
Vadim V написав:Та то таке. Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .
Не везде. На Приазовье - много как никогда. Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась. Молдову уже неделю как пробую. В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит. Простите офф-топ
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Сержик написав:Безусловно, власть будет стараться держать стабильный курс накануне и даже, наверное, всеми силами попытается опустить его до 27 или около того в начале весны. Но в ближайшее время я ожидаю очень жесткого загона, т.к. власти нужно много гривны для проведения предвыборной кампании, а значит, ей нужно на какое-то время шатнуть курс хотя бы до 29.5, чтобы выгодно слить доллар на ближайшие потребности.
Вы прямо нобелевских лауреатов по экономике делаете из на нашей власти. В январе качнем, потом тормознем. У нас как часто бывает, качнули, а со столба тыква на голову упала, и насмерть. Тормозить некому будет. Риск большой, тем более вы описали амплитуду всего в 5-8 процентов, а в таких мутных делах как финансирование предвыборной компании бигбордисты, активисты-агитаторы, палаточники, раздатчики слонов и тд тырят не меньше трети бюджета, 5 процентов мелочи, чтобы так сильно рисковать.
Игарёша, ну ты прав ... Только хочу уточнить два момента. Во-первых, надходження від заробітчан намного больше и будут расти. Этих надходжень далеко больше 20 млрд. в год и они резко сейчас растут. Прикиньте сами - 10 млн. заробитчан. Минимум $100 в месяц до дому ... И! Зачем заробитчанин идет на лишения на чужбине? Правильно! Накопить на что-то большое и купить ... Типа квартиры, машины, мебели, коттеджа, поместья и т.п. Так вот сейчас, после военно-политической, экономической и валютной стабилизации для реализации планов заробитчан создался благоприятный момент. Процесс пошёл. Уже не по сотке своим семьям на пожрать, а поперли десятками тыщ на квартиры, дома и пр. ... Во-вторых, а вы разве не подметили, что недавно гривна начала выполнять уже функцию сбережения и накопления в среднесрочной перспективе? Я лично заметил. Из вашей же тут писанины. Уже уверенно забиваете столбы и скирдуете её на депозитах. Долярчик (а он для меня это малый бизнес) накапливает её для среднесрочных бизнес планов и инвестиций в оборотный капитал. Подумываете законять её на ОВГЗ ... Т.е. возникло в последнее время намного больше доверия и стало даже выгодно её пристроить без её долларизации... Всё идёт к тому, что скоро, как и в 2007-м, начнете опять дерзить: - Оплата только в нашей гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!
[/quote] Не має і не потребує моя грішна душа спочинку від насолоди читання і захоплення безмежними обріями Вашої природної мудрості. У світлі Ваших сентенцій усвідомлюєш нікчемність і дріб’язковість висновків наприкінці усіх цих монографій-дисертацій у сфері економіки і фінансів. Як лаконічно і змістовно Ви резюмуєте широкий потік Ваших безцінних опіній !!! Це Божий Дар. Нехай у подальшому Він захищає Вас від неправедних втручань безжальних модераторів.
Vadim V написав:Та то таке. Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .
Не везде. На Приазовье - много как никогда. Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась. Молдову уже неделю как пробую. В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит. Простите офф-топ
На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было....