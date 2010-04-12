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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6751675267536754>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:59

  ЛАД написав:ihorkyiv
"Ссудный" и "судный" день - несколько разные дни. :)

"У кого з форумчан клава не западала, нехай кине у мене камінь" Євангелія від Лібо, 1-11, 12-20, 21-59.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:00

  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:Та то таке.
Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов :) ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .

Не везде. На Приазовье - много как никогда.
Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась.
Молдову уже неделю как пробую.
В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит.
Простите офф-топ

На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было.... :)

Знал бы прикуп...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:20

Что касается металла.
Крупнейший в Европе производитель нержавеющей стали Outokumpu снизила цены на свою продукцию с поставкой в ноябре. Об этом говорится в ее сообщении для дилеров.

Прокат из стали сорта 304 подешевел на 32 евро, до 1411 евро/т, прокат из стали сорта 316 – на 40 евро, до марки 2140 евро/т, для проката из стали сорта 430 снижение составит 19 евро, до 685 евро/т.

Снижение цен на продукцию Outokumpu происходит уже 4 месяц подряд на фоне слабых цен на сырье. С учетом текущих достаточно слабых цен на никель и молибден Outokumpu не исключает дальнейшего снижения доплат.
......

https://www.minprom.ua/news/248923.html
И ещё:
По данным Американского института черной металлургии (AISI), импорт стали в США составил 29,1 млн тонн за первые 10 месяцев 2018 года, что на 11,4% меньше, чем в прошлом году.

В том числе импорт готовой стали, который не требует дальнейшей обработки в Соединенных Штатах, упал на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,1 млн тонн в течение первых 10 месяцев.

Заявки на разрешение на импорт в октябре составили 2,97 млн тонн, что на 5,3% больше, чем в сентябре, и на 31,6% больше по сравнению с окончательным импортом в сентябре, согласно предварительным данным Бюро переписи населения США.
.......

https://www.minprom.ua/news/248907.html
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:22

Доброго вечора європатріотам

Євро готується помацати 1,11
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:49

  Ihor Pavlovycz написав:Євро готується помацати 1,11

Надо свежую гривну для входа готовить или воздержаться?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:55

Сегодня практически все рынки в красной зоне, но как рванул вверх газ
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:57

  Ihor Pavlovycz написав:Євро готується помацати 1,11

Он опустил голову и скорбит о жертвах Первой мировой
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:08

Почему нефть уронилась на -4% но Пшеница +4% выросла ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:22

zzzzzz
Не буду ручаться (лень искать), но рост пшеницы, возможно, связан с эспирацией опционов. Во всяком случае, такое часто бывает.
Тем более, кукуруза на месте.
Посмотрим завтра-послезавтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:22

ЛАД
У меня тоже мысль про эспирацию была
Живите своим умом!
zzzzzz
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