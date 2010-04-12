Vadim V написав:Та то таке. Виноград в этом году не очень... , говорю за себя , у меня молдова двух сортов ,,,,,, вино пока никак не успокоиться , если получиться более- менее , пришлю Вам бутылочку ,если не против .
Не везде. На Приазовье - много как никогда. Нормальному дозреванию помешали дожди. Это да. Часть осыпалась. Молдову уже неделю как пробую. В то, что было задумано полусладким, пришлось добавить сахар после перелива. Сейчас доходит. Простите офф-топ
На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было....
Знал бы прикуп...
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Крупнейший в Европе производитель нержавеющей стали Outokumpu снизила цены на свою продукцию с поставкой в ноябре. Об этом говорится в ее сообщении для дилеров.
Прокат из стали сорта 304 подешевел на 32 евро, до 1411 евро/т, прокат из стали сорта 316 – на 40 евро, до марки 2140 евро/т, для проката из стали сорта 430 снижение составит 19 евро, до 685 евро/т.
Снижение цен на продукцию Outokumpu происходит уже 4 месяц подряд на фоне слабых цен на сырье. С учетом текущих достаточно слабых цен на никель и молибден Outokumpu не исключает дальнейшего снижения доплат. ......
По данным Американского института черной металлургии (AISI), импорт стали в США составил 29,1 млн тонн за первые 10 месяцев 2018 года, что на 11,4% меньше, чем в прошлом году.
В том числе импорт готовой стали, который не требует дальнейшей обработки в Соединенных Штатах, упал на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,1 млн тонн в течение первых 10 месяцев.
Заявки на разрешение на импорт в октябре составили 2,97 млн тонн, что на 5,3% больше, чем в сентябре, и на 31,6% больше по сравнению с окончательным импортом в сентябре, согласно предварительным данным Бюро переписи населения США. .......