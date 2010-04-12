Додано: Вів 13 лис, 2018 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.



Дата: 13 ноября 2018 г. на 09.51



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,09/28,12 UAH/USD

€ – 31,75/31,84 UAH/EUR

RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB



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