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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:27

  ЛАД написав:
С декабря 2010 года по октябрь 2018 года потребительские цены в Украине выросли в 2,57 раза. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
https://korrespondent.net/business/financial/4031858-hosstat-pokazal-kak-vyrosly-tseny-s-2010-hoda
Там цифр много. Некоторые, на мой взгляд, слегка занижены, но в общем интересно.

Интересно, но слишком общО, реально продукты выросли в цене весьма по-разному. Но я не слишком слежу за ценами, могу ошибаться.
В общем, девальвацию не догнали.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:30

  Vadim V написав: На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было.... :)

У нас в саду (Харьков) две лозы светлого винограда, впервые без болезней созрели полностью. И яблоки (урожай рекордный) практически без гнили. А вот кизил наполовину засох на дереве, не дозрев. Какой-то удивительный год.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:39

zzzzzz
А вот с чем может быть связан рост газа, отмеченный antey1969?
За сегодня почти 4%, а вообще за последние 2 месяца больше 30%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:40

ЛАД В понедельник фьючерсы на природный газ выросли до максимального уровня приблизительно за четыре года. Прогноз о холодной погоде на большей части территории Соединенных Штатов на следующие две недели повысили прогноз о спросе на печное топливо.По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 3,208 трлн куб. футов, что является самым низким показателем для этого времени года за последние 15 лет.

Последний раз такой низкий объем запасов газа был зафиксирован в первую неделю ноября 2003 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:47

Starikan
По ценам на продукты не особо доверяю цифрам Госстата. Думаю, девальвацию всё же догнали.
Но наибольший рост показали государственно-регулируемые тарифы. Это помогло сдержать рост цен на продукты и, особенно, на одежду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 01:01

zzzzzz
Благодарю. Понятно.
Хотя вообще цена газа в США скачет почему-то очень сильно.
Интересно будет поинтересоваться, как конечные цены для населения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 07:56

  Starikan написав:
  Vadim V написав: На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было.... :)

У нас в саду (Харьков) две лозы светлого винограда, впервые без болезней созрели полностью. И яблоки (урожай рекордный) практически без гнили. А вот кизил наполовину засох на дереве, не дозрев. Какой-то удивительный год.

у меня 2й урожай винограда немного не вызрел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.

Дата: 13 ноября 2018 г. на 09.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,09/28,12 UAH/USD
€ – 31,75/31,84 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:05

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.

Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:15

  ЛАД написав:Благодарю. Понятно.
Хотя вообще цена газа в США скачет почему-то очень сильно.
Интересно будет поинтересоваться, как конечные цены для населения.


На той неделе буду там, буду видеть свои платежки и честно доложу их расчет цены.
Раньше все видел в инете, но сейчас их сайт говорит, нет доступа из вашей страны... Дохакерились. Кстати, многие американские банки тоже закрыли сайты для управления счетами из других стран. Глобализация в банковском и финансовом секторе повернула вспять.

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Libo
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