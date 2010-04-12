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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

у нас також деф.долл. стартуємо 03/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:25


Україна може стати Техасом в Європі


Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом, заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна.

"Ви можете не тільки бути основним постачальником щодо завезення скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий - і це свого роду моя заява: Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він у Києві в понеділок.

Р.Перрі відзначив "вражаючий" потенціал для такого розвитку.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/544442.html

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35

Привет из Днепра-3

К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.

Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.32
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,02/28,07 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.

Дата: 13 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Ihor Pavlovycz написав:Євро готується помацати 1,11


Почему вы так считаете?
Сержик
 
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