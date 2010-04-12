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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:16
Re: Валютный рынок в контексте
у нас також деф.долл. стартуємо 03/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:25
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35
Привет из Днепра-3
К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.
Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.32
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,02/28,07 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.
Дата: 13 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
US
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38
Re: Валютный рынок в контексте
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