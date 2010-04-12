Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09

Привет из Днепра-6



В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.

Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.



В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.



Дата: 13 ноября 2018 г. на 12.05



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,09/28,12 UAH/USD

€ – 31,72/31,82 UAH/EUR

RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.

На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.



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