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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:16
Re: Валютный рынок в контексте
у нас також деф.долл. стартуємо 03/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:25
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35
Привет из Днепра-3
К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.
Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.32
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,02/28,07 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.
Дата: 13 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
US
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04
Привет из Днепра-4
Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
US
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:19
дядя Caша
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:22
Привет из Днепра-5
Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:40
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09
Привет из Днепра-6
В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.
Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.
В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
Дата: 13 ноября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,09/28,12 UAH/USD
€ – 31,72/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.
US
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:11
7км 28,07/08-28,12
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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