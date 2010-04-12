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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

у нас також деф.долл. стартуємо 03/06
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:25


Україна може стати Техасом в Європі


Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом, заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна.

"Ви можете не тільки бути основним постачальником щодо завезення скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий - і це свого роду моя заява: Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він у Києві в понеділок.

Р.Перрі відзначив "вражаючий" потенціал для такого розвитку.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/544442.html

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35

Привет из Днепра-3

К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.

Дата: 13 ноября 2018 г. на 10.32
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,02/28,07 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.

Дата: 13 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Ihor Pavlovycz написав:Євро готується помацати 1,11


Почему вы так считаете?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04

Привет из Днепра-4

Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:19

дядя Caша

12 листопада 2018 року Казначейством з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано IІ транш за листопад освітньої та медичної субвенцій відповідно до розпису Державного бюджету України на 2018 рік та наданої головними розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету мережі розпорядників бюджетних коштів на рівні відповідних місцевих бюджетів в частині міжбюджетних трансфертів у загальній сумі 4 525,0 млн грн, у т.ч.:

освітня субвенція – 2 254,9 млн грн;

медична субвенція – 2 270,1 млн гривень.

Зазначені субвенції перераховуються двічі на місяць до 10 та 25 числа відповідно до розпису державного бюджету в рівних частинах.

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:22

Привет из Днепра-5

Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.

Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:40

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
US


Это при том что ожидается 2-я порция прихода зелени и на моменте дефицит валюты локально
Sashulik
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09

Привет из Днепра-6

В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.
Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.

В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.

Дата: 13 ноября 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,09/28,12 UAH/USD
€ – 31,72/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB

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дядя Caша
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