Додано: Вів 13 лис, 2018 16:04

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум - 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.



Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.

Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия.



Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.



Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте игра «казенный» Укргазбанк. Индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».



В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на межбанке.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9182 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,53% с 28,0672 UAH/USD до 27,9182 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив «бычий» тренд, немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, банки, превентивно подняв мелкими лотами курс СКВ, продали ее приличные объемы по выросшей цене, рассчитывая пополнить свои валютные позиции на следующий день с двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, «бычий» тренд безналичного доллара начав со второй половины понедельника поддержал рост курса наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 ноября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке во вторник торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, популярном в Украине.



Во-вторых, рынок доллара, начиная с 11.05, был «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-третьих, из-за «блефа» коммбанков, на торгах 13-го наблюдался «ассортимент» трендов: от «бычьего» до «медвежьего», и это разнообразие оживляло торговую активность.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует оборотами) была снята с повестки дня.



Дата: 13 ноября 2018 г. 16.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)

€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,414 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.



Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на стартовавшую с 11.05 Киева коррекцию курса «зеленого» безнала на межбанке , символически дисконтировали обе позиции наличной пары доллар-гривня.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже не ревизовали цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею очень «вялых», хотя и сбалансированных торгов.



Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 13 ноября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00-02/28,08-10 UAH/USD (с утра 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню 28,03-04/28,07-08 UAH/USD)

€ 31,50/31,80 UAH/EUR (с утра 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с 11.05 Киева откат курса «американца» на межбанке.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.



После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.



Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам вторника на местном рынке баланс покупок и продаж, который обеспечил прогресс на участке ликвидности: обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 13 ноября 2018 г. 16.45



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,02/28,07 UAH/USD)

€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,72 UAH/EUR)

RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.



В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение общей сбалансированности спроса и оферов на фоне роста объемов сделок. В это время, до 11.00 из-за «бычьего» тренда «зеленого» безнала, покупок было немного больше.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.

На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.



После обеда «неформалы» Запорожья пролонгировали оживленную торговлю в паре доллар-гривня на фоне некоторого преобладания клиентского «приноса». Это, в конечном счете, выровняло рынок в итоговый баланс спроса и предложение, благодаря которому обороты во вторник заметно выросли, заслужив от запорожских валютчиков «четверку» и значительно повысили провальные показатели предыдущей сессии.



Дата: 13 ноября 2018 г. на 16.10



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,05/28,10 UAH/USD (с утра - 28,09/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,12 UAH/USD)

€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,84 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,82 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,413 UAH/RUB)



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