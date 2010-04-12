Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.
Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.
Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать»”- не отказал себе в шутке наш консультант.
Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
В первой половине дня на валютном межбанке игроками из банковского сектора была виртуозно разыграна двухходовка, связанная с неравномерностью в поставках экспортной выручки из-за рубежа. Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.
Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.
В конечном счете, около полудня котировки доллара на межбанке консолидировались на «нейтральной» отметке 27,905/27,915 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 2,16 коп., составив 27,9203 UAH/USD.
На 13.07 котировки безналичного доллара, упав, консолидировались на отметке 27,89/27,90 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты. На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Средневзвешенный курс доллара на украинском валютном межбанке 13 ноября вырос. Формальным поводом для этого стали перебои из-за длинного выходного дня в Америке поставок экспортной выручки из-за рубежа. Де-факто, безналичный «американец» подорожал стараниями коммбанков, которые превентивно подняли его цену, инициировав объемные продажи впоследствии.
Строго говоря, ввиду сохраняющейся перенасыщенности рынка Украины долларом межбанк мог вполне обойтись без «внешнего финансирования». Другое дело, что в среду сюда придет двойная порция экспортной выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. Вот банки и «подсуетились», реализуя свои долларовые излишки по вполне приличной цене и «освобождая место» для «свежей» партии валюты 14 ноября.
Мы почти уверены, что к дележу валютного пирога в среду присоединится и регулятор, пополнив свои резервы очередной порцией СКВ.
Наличный рынок, лишенный этих интриг, сглатывает слюнки, констатировав пассивность клиентов и неважное состояние дел в ликвидности. Однако, не исключено, появление на межбанке «зеленых медведей» 14-го может оживить наличный рынок, котировки которого снова заметно выше, чем на межбанке.
дядя Caша написав:Привет из Днепра-6 Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк. Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа. US
Есть подозрение, что продажа с позиций связана не только с желанием спекульнуть. Банкам, похоже, нужна гривна. На это намекает тот факт, что в пятницу банки разместили в НБУ на овернайтах почти 15 млрд, а в понедельник всего 2 с копейками. Это же подтверждают рыночные ставки овернайт. Природа столь существенного спроса на гривну может заключаться в приближении предельного срока уплаты квартальных налогов, но не исключены дополнительные факторы.
Схоже, придбати долари на готівковому ринку за ціною нижче 28.00 ще довго не вдасться. Якісь поодинокі банки виставляють курс продажу 27.99, але реально там - операціоніст з розведеними руками і вишуканою французською: "вженема". Конкуренція між банками матиме місце на курсі купівлі, а на продажу - суцільна змова. Країна увійшла у виборчий період. Курс долара намагатимуться тримати усталеним. Ресурс для цього є. Вагомий чинник, серед інших, - заробітчани. Порошенко мудро вчинив: домовився у Євросоюзі про безвіз, чим полегшився виїзд громадян за кордон, і паралельно зняв проблему наповнення країни у кризовий період зубожілими безробітними. Так з того тепер країна ще й суттєву вигоду має: "зубожілі" щороку наповнюють батьківщину валютою. Подякуємо їм, що маємо змогу придбати долар за 28.03 грн. а не умовно за 30.82, як пророкували деякі форумні песимісти. "Несмотря на все проблемы, связанные с оттоком самой активной, мобильной и квалифицированной рабочей силы из страны, в Нацбанке возлагают на трудовых мигрантов большие надежды. Так, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что только в январе-июле денежные переводы от трудовых мигрантов в страну достигли 6,35 млрд долл., а до конца года в Нацбанке рассчитывают получить от мигрантов до 11 млрд долл". marker.ua/sotsialnyj-blok/rabota/6331-ukrayinski-zarobitchani-chi-dijsno-polshha-nam-vzhe-ne-potribna/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Zebra написав:суммой в 100 баксов нечего даже заморачиваться
А с какой суммы надо начинать заморачиваться?
p_vovk74 написав:Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя. Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит? Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает. Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат. Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...
Да все верно. Брать-сливать с целью заработка нужно всегда ступеньками - тогда шанс получить хороший средний курс слива-откупа выше, чем при попытке ловить пики. Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???
Можно иметь в заначке на такой случай не большие суммы в гривне и в евро. ( на ваш усмотрение) Просто не все меняйте в доллар. "На хлеб" кладете в банк гривны на текущий счет с хорошим процентом и кэш -бэком( типа Конкорда) И когда доллар проседает , а евро или гривна - растет тратить или менять в такой момент не доллар, а гривны с той карточки или евро, то что растет в данный момент. Это если хотите совсем "все деньги заработать".
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 13 лис, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.
Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум - 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.
Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США. Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия.
Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.
Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте игра «казенный» Укргазбанк. Индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».
В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на межбанке.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9182 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,53% с 28,0672 UAH/USD до 27,9182 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 13 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив «бычий» тренд, немного прибавив в цене по следующим причинам.
Во-первых, банки, превентивно подняв мелкими лотами курс СКВ, продали ее приличные объемы по выросшей цене, рассчитывая пополнить свои валютные позиции на следующий день с двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, «бычий» тренд безналичного доллара начав со второй половины понедельника поддержал рост курса наличного доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 ноября заметно выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке во вторник торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, популярном в Украине.
Во-вторых, рынок доллара, начиная с 11.05, был «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
В-третьих, из-за «блефа» коммбанков, на торгах 13-го наблюдался «ассортимент» трендов: от «бычьего» до «медвежьего», и это разнообразие оживляло торговую активность.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует оборотами) была снята с повестки дня.
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD) € – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR) RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,414 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.
Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на стартовавшую с 11.05 Киева коррекцию курса «зеленого» безнала на межбанке , символически дисконтировали обе позиции наличной пары доллар-гривня.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже не ревизовали цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею очень «вялых», хотя и сбалансированных торгов.
Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.25 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00-02/28,08-10 UAH/USD (с утра 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню 28,03-04/28,07-08 UAH/USD) € 31,50/31,80 UAH/EUR (с утра 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с 11.05 Киева откат курса «американца» на межбанке.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.
Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам вторника на местном рынке баланс покупок и продаж, который обеспечил прогресс на участке ликвидности: обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.45
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,02/28,07 UAH/USD) € – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,72 UAH/EUR) RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение общей сбалансированности спроса и оферов на фоне роста объемов сделок. В это время, до 11.00 из-за «бычьего» тренда «зеленого» безнала, покупок было немного больше.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты. На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
После обеда «неформалы» Запорожья пролонгировали оживленную торговлю в паре доллар-гривня на фоне некоторого преобладания клиентского «приноса». Это, в конечном счете, выровняло рынок в итоговый баланс спроса и предложение, благодаря которому обороты во вторник заметно выросли, заслужив от запорожских валютчиков «четверку» и значительно повысили провальные показатели предыдущей сессии.
Дата: 13 ноября 2018 г. на 16.10
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,10 UAH/USD (с утра - 28,09/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,09/28,12 UAH/USD) € – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,84 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,82 UAH/EUR) RUB 0,410/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,413 UAH/RUB)
yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!
не зовсім зникають, але знайти і розпізнаии їх важче. Пізно вночі побачив ваше повідомлення і вже не має часу можливості відповісти повноцінно. Якісне світлодіодне освітлення важко знайти. Зявляється багато низькопробної низькоякісної продукуії, не вивчаючи серйозно тему важко просто прийти і купити якісний товар , тому що велика ймовірність що його просто не буде в швидкому доступі. Кабельна продукція наприклад або контрафакт-підробка, або найнижчої якості. Всі електротехнічні бренди ABB , Eaton, Legrand,Шнайдер випускають лінійки автоматики економ сегменту (бюджетного і ультр бюджетного) щоб не втрачати ринок країн що розвиваються ( країн третього світу ) різниця в ціні до двох разів, мало хто розуміє що купує эконом сегмент. Це як наприклад з авто у нас і євро 1 (умовно) може їздити , а в них навіть дизель забороняють. Ну або якби мерседес почав випускати для нас авто із допуском викиду більшої кількості шкідливих речовин. Банальніше купити якісну молочку треба в ній розумітися те ж масло сметана сир ... Купуєш сир з дорожчого сегменту а він просрочений бо довше всіх лежить . хорошу Сметану 30% продають тільки у супермаркетах .[/quote] Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.
ihorkyiv написав:Схоже, придбати долари на готівковому ринку за ціною нижче 28.00 ще довго не вдасться. Якісь поодинокі банки виставляють курс продажу 27.99, але реально там - операціоніст з розведеними руками і вишуканою французською: "вженема". Конкуренція між банками матиме місце на курсі купівлі, а на продажу - суцільна змова. Країна увійшла у виборчий період. Курс долара намагатимуться тримати усталеним. Ресурс для цього є. Вагомий чинник, серед інших, - заробітчани. Порошенко мудро вчинив: домовився у Євросоюзі про безвіз, чим полегшився виїзд громадян за кордон, і паралельно зняв проблему наповнення країни у кризовий період зубожілими безробітними. Так з того тепер країна ще й суттєву вигоду має: "зубожілі" щороку наповнюють батьківщину валютою. Подякуємо їм, що маємо змогу придбати долар за 28.03 грн. а не умовно за 30.82, як пророкували деякі форумні песимісти. "Несмотря на все проблемы, связанные с оттоком самой активной, мобильной и квалифицированной рабочей силы из страны, в Нацбанке возлагают на трудовых мигрантов большие надежды. Так, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что только в январе-июле денежные переводы от трудовых мигрантов в страну достигли 6,35 млрд долл., а до конца года в Нацбанке рассчитывают получить от мигрантов до 11 млрд долл". marker.ua/sotsialnyj-blok/rabota/6331-ukrayinski-zarobitchani-chi-dijsno-polshha-nam-vzhe-ne-potribna/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
В ОТП сегодня было без проблем. Просто надо поискать. Если нужно конечно.