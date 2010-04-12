RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6754675567566757

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:49

Это "ЖЖЖЖЖ" неспроста :lol:
Будут искать слабое звено :twisted:

  zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.

Фигурантами уголовного производства стали 26 финансовых компаний: «Профинеф», «Премиум Финанс», «Валта Груп», «Европочта», «Аксиома», «Финод», «Либерти Финанс», «ИКС», «Европейская платежная система», «Финансовая гарантия», «Пост финанс», «24 Онлайн», «Финансовая компания Партнер», «Иноме Груп», «ДСД Финанс», «Голден груп», «Украинская финансовая группа», «Дживвайп финанс», «Альфа инвест», «Конверсия», «Смарт финэксперт», «Финансовый мир», «Стандарт финанс групп», «Альфа-инвест груп», «Виктория», «Финансовое учреждение ГГЛА».
https://finclub.net/analytics/politsiya-zaputalas-v-seti-obmennikov.html?fbclid=IwAR0nk-RhGFmMKsbe72ermqyMtapgv6Hi9bTLAVjONbX90PaqVh6-7asKLxo
vkladchiik
 
Повідомлень: 254
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:52

Попереджений значить убезпечений: "Україну заполонили підроблені гроші" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
ihorkyiv
 
Повідомлень: 249
З нами з: 01.05.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:13

  zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.

Фигурантами уголовного производства стали 26 финансовых компаний: «Профинеф», «Премиум Финанс», «Валта Груп», «Европочта», «Аксиома», «Финод», «Либерти Финанс», «ИКС», «Европейская платежная система», «Финансовая гарантия», «Пост финанс», «24 Онлайн», «Финансовая компания Партнер», «Иноме Груп», «ДСД Финанс», «Голден груп», «Украинская финансовая группа», «Дживвайп финанс», «Альфа инвест», «Конверсия», «Смарт финэксперт», «Финансовый мир», «Стандарт финанс групп», «Альфа-инвест груп», «Виктория», «Финансовое учреждение ГГЛА».
https://finclub.net/analytics/politsiya-zaputalas-v-seti-obmennikov.html?fbclid=IwAR0nk-RhGFmMKsbe72ermqyMtapgv6Hi9bTLAVjONbX90PaqVh6-7asKLxo

Странно , "Абсолют финансе" нету среди фигурантов , а их с 2015 с приходом новой власти как грязи на каждом углу....
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 23.05.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:19

  Qwerty написав:
  yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!


Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.


Ну здрасьте, 20 відсотків...
Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве?
Чего изволите-с ...
Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?!
Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой.
Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют.
Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6657
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

Vadim V написав:Странно , "Абсолют финансе" нету среди фигурантов , а их с 2015 с приходом новой власти как грязи на каждом углу....


Да собственно закономерно. Полиция же открыла дело.

Ерунда, и этим ничего не будет, обычная спортивная рыбалка последних лет для создания видимости бурной деятельности.
freeze
4
 
Повідомлень: 8457
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 6754675567566757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1357, 1358, 1359
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13583 1546323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 19:26
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (326)
13.11.2018 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.