zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.
zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.
yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!
Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.
Ну здрасьте, 20 відсотків... Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве? Чего изволите-с ... Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?! Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой. Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют. Украина превращается в жратвенную Мекку мира. Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.