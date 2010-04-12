Додано: Вів 13 лис, 2018 19:19

Qwerty написав: yama написав: Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?! Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!



Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались. Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.

Ну здрасьте, 20 відсотків...Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве?Чего изволите-с ...Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?!Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой.Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют.Украина превращается в жратвенную Мекку мира.Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.