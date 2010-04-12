RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6755675667576758>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:49

Это "ЖЖЖЖЖ" неспроста :lol:
Будут искать слабое звено :twisted:

  zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.

Фигурантами уголовного производства стали 26 финансовых компаний: «Профинеф», «Премиум Финанс», «Валта Груп», «Европочта», «Аксиома», «Финод», «Либерти Финанс», «ИКС», «Европейская платежная система», «Финансовая гарантия», «Пост финанс», «24 Онлайн», «Финансовая компания Партнер», «Иноме Груп», «ДСД Финанс», «Голден груп», «Украинская финансовая группа», «Дживвайп финанс», «Альфа инвест», «Конверсия», «Смарт финэксперт», «Финансовый мир», «Стандарт финанс групп», «Альфа-инвест груп», «Виктория», «Финансовое учреждение ГГЛА».
https://finclub.net/analytics/politsiya-zaputalas-v-seti-obmennikov.html?fbclid=IwAR0nk-RhGFmMKsbe72ermqyMtapgv6Hi9bTLAVjONbX90PaqVh6-7asKLxo
vkladchiik
 
Повідомлень: 254
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:52

Попереджений значить убезпечений: "Україну заполонили підроблені гроші" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
ihorkyiv
 
Повідомлень: 249
З нами з: 01.05.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:13

  zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.

Фигурантами уголовного производства стали 26 финансовых компаний: «Профинеф», «Премиум Финанс», «Валта Груп», «Европочта», «Аксиома», «Финод», «Либерти Финанс», «ИКС», «Европейская платежная система», «Финансовая гарантия», «Пост финанс», «24 Онлайн», «Финансовая компания Партнер», «Иноме Груп», «ДСД Финанс», «Голден груп», «Украинская финансовая группа», «Дживвайп финанс», «Альфа инвест», «Конверсия», «Смарт финэксперт», «Финансовый мир», «Стандарт финанс групп», «Альфа-инвест груп», «Виктория», «Финансовое учреждение ГГЛА».
https://finclub.net/analytics/politsiya-zaputalas-v-seti-obmennikov.html?fbclid=IwAR0nk-RhGFmMKsbe72ermqyMtapgv6Hi9bTLAVjONbX90PaqVh6-7asKLxo

Странно , "Абсолют финансе" нету среди фигурантов , а их с 2015 с приходом новой власти как грязи на каждом углу....
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 23.05.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:19

  Qwerty написав:
  yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!


Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.


Ну здрасьте, 20 відсотків...
Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве?
Чего изволите-с ...
Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?!
Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой.
Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют.
Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6658
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

Vadim V написав:Странно , "Абсолют финансе" нету среди фигурантов , а их с 2015 с приходом новой власти как грязи на каждом углу....


Да собственно закономерно. Полиция же открыла дело.

Ерунда, и этим ничего не будет, обычная спортивная рыбалка последних лет для создания видимости бурной деятельности.
freeze
4
 
Повідомлень: 8457
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:22

freeze
Что-то в последнее время очень много рыбаков развелось . скоро рыба вся закончиться.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28866
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2833 раз.
Подякували: 4658 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:24

Нефть чето приуныла :mrgreen: -5%

Уже даже запоребриком в шоке

Выигрыш России от высоких цен на нефть практически не оказал положительного эффекта на экономику: доход от разницы нефтяных цен ушел в отток капитала, ускорившийся из-за боязни новых санкций, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

"Практически весь выигрыш между нынешними ценами в практически 70 долларов за баррель и теми, на которые ориентировались раньше, в начале года — 50 долларов с лишним, он ушёл весь в отток капитала, и почти ничего не осело внутри экономики, даже несколько поубавилось", — сказал Клепач на конференции S&P Global.

Он добавил, что отток капитала — не только "хроническая болезнь" российской экономики, но и результат опасений инвесторов, связанных с новой волной санкций. Вместе с тем экономист считает, что снижение зависимости от энергоресурсов для экономики не всегда является благом, так как для нефтедобывающей страны нефть — источник огромного ресурса, и нужно думать о том, как эффективно извлекать из него средства для роста экономики.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28866
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2833 раз.
Подякували: 4658 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:24

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-6
Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк.
Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа.
US

Есть подозрение, что продажа с позиций связана не только с желанием спекульнуть. Банкам, похоже, нужна гривна. На это намекает тот факт, что в пятницу банки разместили в НБУ на овернайтах почти 15 млрд, а в понедельник всего 2 с копейками.
Это же подтверждают рыночные ставки овернайт.
Природа столь существенного спроса на гривну может заключаться в приближении предельного срока уплаты квартальных налогов, но не исключены дополнительные факторы.


Ближайшие объемные платежи налогов 19-го, вряд ли 13-го начали на это копить гривню.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68557
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4363 раз.
Подякували: 7913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:34

Слава Україні!

  Libo написав:Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.

... знає, знаєм! - вже НАСТУПНОГО року! :D :D :mrgreen:
"всі ходи записані"© :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 19.10.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:43

Рейтерс про падение нефти

https://www.reuters.com/article/us-glob ... ss+News%29
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28866
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2833 раз.
Подякували: 4658 раз.
 
Профіль
8
2
1
  #<1 ... 6755675667576758>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1357, 1358, 1359
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13587 1546449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 21:25
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.