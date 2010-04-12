Выигрыш России от высоких цен на нефть практически не оказал положительного эффекта на экономику: доход от разницы нефтяных цен ушел в отток капитала, ускорившийся из-за боязни новых санкций, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.



По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.



"Практически весь выигрыш между нынешними ценами в практически 70 долларов за баррель и теми, на которые ориентировались раньше, в начале года — 50 долларов с лишним, он ушёл весь в отток капитала, и почти ничего не осело внутри экономики, даже несколько поубавилось", — сказал Клепач на конференции S&P Global.



Он добавил, что отток капитала — не только "хроническая болезнь" российской экономики, но и результат опасений инвесторов, связанных с новой волной санкций. Вместе с тем экономист считает, что снижение зависимости от энергоресурсов для экономики не всегда является благом, так как для нефтедобывающей страны нефть — источник огромного ресурса, и нужно думать о том, как эффективно извлекать из него средства для роста экономики.