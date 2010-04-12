zzzzzz написав:Нацполиция заподозрила 26 сетей валютообменных пунктов в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения.
yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!
Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.
Ну здрасьте, 20 відсотків... Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве? Чего изволите-с ... Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?! Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой. Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют. Украина превращается в жратвенную Мекку мира. Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.
Выигрыш России от высоких цен на нефть практически не оказал положительного эффекта на экономику: доход от разницы нефтяных цен ушел в отток капитала, ускорившийся из-за боязни новых санкций, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.
"Практически весь выигрыш между нынешними ценами в практически 70 долларов за баррель и теми, на которые ориентировались раньше, в начале года — 50 долларов с лишним, он ушёл весь в отток капитала, и почти ничего не осело внутри экономики, даже несколько поубавилось", — сказал Клепач на конференции S&P Global.
Он добавил, что отток капитала — не только "хроническая болезнь" российской экономики, но и результат опасений инвесторов, связанных с новой волной санкций. Вместе с тем экономист считает, что снижение зависимости от энергоресурсов для экономики не всегда является благом, так как для нефтедобывающей страны нефть — источник огромного ресурса, и нужно думать о том, как эффективно извлекать из него средства для роста экономики.
дядя Caша написав:Привет из Днепра-6 Вначале под предлогом дефицита доллара на межбанке его цену приподняли к локальным верхам (27,93/27,95 UAH/USD), а затем на этом ценовом пике коммбанки начали продавать СКВ со своих валютных позиций, уронив ее цену. Наиболее активно расставался с долларом «казенный» Укргазбанк. Вторая часть «марлезонского валютного балета» базировалась на ожидании прихода в среду двойной порции экспортной выручки из-за рубежа. US
Есть подозрение, что продажа с позиций связана не только с желанием спекульнуть. Банкам, похоже, нужна гривна. На это намекает тот факт, что в пятницу банки разместили в НБУ на овернайтах почти 15 млрд, а в понедельник всего 2 с копейками. Это же подтверждают рыночные ставки овернайт. Природа столь существенного спроса на гривну может заключаться в приближении предельного срока уплаты квартальных налогов, но не исключены дополнительные факторы.
Ближайшие объемные платежи налогов 19-го, вряд ли 13-го начали на это копить гривню.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,048236(-0,026632). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 4,8236 копійки за добу. Зменшувався скоріше ніж на тому тижні майже вдвічи швидше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,004879(0,005381). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,4879 копійки за добу. Повільнішеше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2717,2444(2213,1939). Оберти більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 543,4488721(442,6387752) млн. долярів. Це більше на 22,77 відсотка від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 419,09(416,07). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,16239264. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.