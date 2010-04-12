Додано: Вів 13 лис, 2018 21:25

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум - 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.



Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.

Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия. «Жертвам» «блефа» коммбанков было невдомек, что это бюджетные субвенции.



Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.



Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте игра «казенный» Укргазбанк. Индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».



В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на МЕЖБАНКЕ.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9182 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,53% с 28,0672 UAH/USD до 27,9182 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 ноября, сохранив «бычий» тренд, немного прибавив в цене по следующим причинам.



Во-первых, банки, превентивно подняв мелкими лотами курс СКВ, продали ее приличные объемы по выросшей цене, рассчитывая пополнить свои валютные позиции на следующий день с двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, «бычий» тренд безналичного доллара начав со второй половины понедельника поддержал рост курса наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 ноября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке во вторник торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, популярном в Украине.



Во-вторых, рынок доллара, начиная с 11.05, был «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-третьих, из-за «блефа» коммбанков, на торгах 13-го наблюдался «ассортимент» трендов: от «бычьего» до «медвежьего», и это разнообразие оживляло торговую активность.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует оборотами) была снята с повестки дня.



В течение вторника наличная пара доллар-гривня во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировала снижение, а сама сессия финишировала с повсеместным равновесием покупок и продаж.



Итоговый баланс спрос/предложение за исключением рынка Днепра, принес остальным рынкам бонусы на участке ликвидности. Валютчики Днепра констатировали клиентскую «спячку», вызванную, по их мнению, заметным похолоданием.



Основным драйвером внутридневной коррекции наличного доллара стало стартовавшее после 11.05 Киева снижение курса безналичного доллара, транслированное на наличный рынок клиентами, недолго удивлявшимися откату вместо ожидаемого ими подорожания безналичного «американца».



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального»» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Днепр, Запорожье), либо потеряли 1,0 коп. (Одесса, Крыжополь). Позиция «предложение» за сутки либо не претерпела изменений, (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье), либо повысилась на 1,0-2,0 коп. (Одесса, Крыжополь).



В контексте прогноза от наличного «неформального» рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, следует ожидать очень сдержанную коррекцию курса безналичного «американца», базисом которой станет двойная «порция» поступлений экспортной выручки из-за рубежа. Ну а облегчившие во вторник свои долларовые «погреба» коммбанки вместе с Нацбанком, который наверняка примет участие в дележке этого валютного пирога, со своей стороны обеспечат вышеупомянутую «сдержанность» своими покупками СКВ.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных. С определенной поправкой на региональную пассивность клиентов наличного рынка Днепра.



На котором мы, несмотря на эту поправку, и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 13 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,414 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.



Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на стартовавшую с 11.05 Киева коррекцию курса «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , символически дисконтировали обе позиции наличной пары доллар-гривня.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже не ревизовали цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею очень «вялых», хотя и сбалансированных торгов.



Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 13 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,07 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 13-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дело ограничилось копеечными снижения обеих позиция наличного «американца», реагируя на стартовавший с 11.05 откат безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ .



Коррекции бидов наличного оптового «американца» требовала символическая активизация клиентского «приноса» а оферов – снижение клиентских покупок СКВ.



Пытаясь реализовать только что перечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень «вялой» ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра уже не прибегали к ценовым ревизиям в паре доллар-гривня из-за устойчивого равновесия покупок и продаж, сохранившегося до самого завершения сессии.

Однако эта сбалансированность оптового рынка не смогла спасти обороты сегмента от потерь – по итогам вторника оптовики Днепра поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 ноября уровнями 31,65/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 13-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 13-го практически перестал интересовать редких посетителей ОП.

Собственно, по этой причине в течение вторника цена наличного оптового евро на рынке Днепра и не изменилась.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1238 к $1,1278, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры из-за потери клиентского интереса к неспокойной валюте проигнорировали эту попытку пары евро-доллар восстановиться. К тому же после 20.00 Киева весь энтузиазм «евробыков» «сдулся», и пара откатилась к $1.1260, по сути нивелировав свой стартовавший с киевского полудня рост, так и не прикоснувшись к отметке $1,1300.



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Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1219 пара евро-доллар инициировала рост, уже к 06.00 Киева оказавшись в районе отметки $1,1240, где пребывала, совершая разнополярные колебания до 11.00 Киева, упав с этот час к $1,1230. После полутора часов относительной стабильности, евро инициировал из этой локальной «ямы» ралли, которое затянулось до 18.20, подняв пару к $1,1285, однако на большее евро не хватило, и уже с 19.00 он начал коррекцию. Откат привел пару евро-доллар по состоянию на 20.30 к отметке $1,1255, которую евро не покидал до 21.20 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро и дорожает относительно иены во вторник после значительного роста к большинству мировых валют накануне.



Пара евро-доллар торгуется к 14.45 EET во вторник на уровне $1,1264 по сравнению с $1,1219 на закрытие предыдущей сессии. В понедельник доллар подорожал к евро более чем на 1%.



Курс доллара относительно иены поднялся во вторник до ¥113,95 против ¥113,84 накануне, курс евро к иене увеличилась до ¥128,36 с ¥127,7.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне подскочил на 0,7%, до максимума за 17 месяцев.



Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Италии, которой к 13 ноября нужно должно представить Еврокомиссии доработанный бюджет на предстоящий год. Участники рынка опасаются, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны.



Также трейдеры оценивают заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, поддержавшей текущий курс Федрезерва на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ноябрьское заседание ФРС стало для М.Дейли первым с момента ее вступления в должность.



Тем временем курс фунта относительно американской валюты поднялся на 0,7%, до $1,2944.



Как стало известно во вторник, средний размер недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании вырос в июле-сентябре 2018 года на 3,2% в годовом выражении, рекордными темпами с декабря 2008 года.



Отмечается, что в частном секторе зарплаты выросли быстрее, чем в государственном - на 3,3% против 2,8%. Однако ожидается, что после заявлений министра финансов страны Филипа Хэммонда об окончании периода жесткой бюджетной экономии этот разрыв постепенно сократится.



Вместе с тем безработица в Великобритании, рассчитанная по стандартам Международной организации труда (МОТ), неожиданно увеличилась до 4,1% с 4%, минимального уровня с 1975 года. Аналитики не ожидали изменения показателя.



Курс пары фунт-доллар вырос во вторник с отметки $1,2848 до $1,2960. Поддержку курсу фунта оказывают оптимистичные сообщения относительно перспектив заключения соглашения по Brexit.



Секретарь правительства Великобритании заявил, что соглашение может быть достигнуто в течение ближайших суток.



Репортер газеты The Sun сообщает, что премьер-министр страны объявила остальным членам кабинета, что на переговорах достигнут серьезный прогресс, осталось урегулировать лишь мелкие детали, и завтра члены правительства могут быть созваны для подписания соглашения.



Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если соглашение будет подписано в нынешнем виде, то это будет означать капитуляцию. Джонсон отметил, что страна будет обречена на дальнейшее нахождение в таможенном союзе, а народ не голосовал за то, чтобы Великобритания получила «статус колонии».



Согласно ежемесячному отчету компании OPEC, спрос на нефть в 2019 году будет снижаться быстрее, чем ожидалось ранее. Кроме того, отмечается, что объем избыточного предложения нефти будет увеличиваться, страны, не входящие в OPEC, увеличивают объем предложения быстрее, чем растет спрос. Цена на нефть марки Brent упала 13-го до отметки $68,30, минимальной за последние полтора года.



Рост курса фунт-доллар и снижение курса доллар-юань оказывает давление на курс доллара против других основных валют.



Курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,1219 до $1,1270 по состоянию на 16.35 Киева. Курс пары австралийский доллар-доллар США вырос с уровня $0,7163 до $0,7216.



Во вторник большинство валют торгуются в плюсе против американского доллара. Лидерами по восстановлению являются британский фунт (+0,75%) новозеландский доллар (+0,64%).



Курс британской валюты вырос на 110 пунктов, до $1,2940 за фунт. Он укрепляется на разговорах, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие 24 часа.



Одним из главных камней преткновения остается вопрос ирландской границы. Курс евро восстановился на азиатской сессии до $1,1257 и удерживается около него за счет общего ослабления доллара США (в рамках коррекции).



По состоянию на 20.30 Киева курс составляет $1,1262 за евро. Если сделка по Brexit будет заключена, то укрепление доллара затормозится на неделю.

В очередной раз британская валюта буквально «за уши» вытаскивает евро из достигнутых в понедельник унизительных низов, играя против доллара.



Кстати, несмотря на коррекционный рост, наблюдавшийся во вторник, он останется под давлением пока не разрешится ситуация с итальянским бюджетом.



Первым сопротивлением для «евробыков» выступит уровень $1,1269.



Адепты теханализа рекомендуют смотреть не за 45-м градусом, а за балансовой линией Lb, которая на 13.20 Киева проходила через $1,1284. Как показали дальнейшие события, линия не удержала покупателей евро на 3-4 часа, дав команду евро возвращаться в район $1,1242.



Таким образом, к нашим ожиданиям серьезного укрепления доллара относительно евро подключились и адепты технического анализа пары.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,65/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», потеряв в течение вторника 20 пунктов по спросу и не изменившись по предложению.



Торги рублем 13 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,414 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля упали на 20 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 ноября по спросу упали на 20 пунктов, не изменившись по предложению.



Средневзвешенный курс доллара на украинском валютном межбанке 13 ноября вырос.

Формальным поводом для этого стали перебои из-за длинного выходного дня в Америке поставок экспортной выручки из-за рубежа.

Де-факто, безналичный «американец» подорожал стараниями коммбанков, которые превентивно подняли его цену, инициировав объемные продажи впоследствии.



Строго говоря, ввиду сохраняющейся перенасыщенности рынка Украины долларом межбанк мог вполне обойтись без «внешнего финансирования». Другое дело, что в среду сюда придет двойная порция экспортной выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. Вот банки и «подсуетились», реализуя свои долларовые излишки по вполне приличной цене и «освобождая место» для «свежей» партии валюты 14 ноября.



Мы почти уверены, что к дележу валютного пирога в среду присоединится и регулятор, пополнив свои резервы очередной порцией СКВ.



Наличный рынок, лишенный этих интриг, «сглатывает слюнки», констатировав пассивность клиентов и неважное состояние дел в ликвидности. Однако, не исключено, появление на межбанке «зеленых медведей» 14-го может оживить наличный рынок, котировки которого снова заметно выше, чем на межбанке.



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