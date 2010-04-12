zzzzzz написав:
А девал с 26 до 28 т.е. на 8% вы не учитываете ?
В цене бензина заложены не только цены на нефть, но и акцизы в евро
Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:05
Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:07
kmk
На пике бенз до 37 грн доходил, сейчас около 33 , т.е. -10%
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:16
zzzzzz
да ладно
сколько там продано "на пике", чтобы ты так смело минусовал 10%?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:20
Libo
.......Шины Nokian Hakkapeliitta R3 225/60R16 102R брал в октябре пА(написал с ошибкой ) 3900.
..... у Вас ударный АН-64 АПАЧ ?
Подскажите какая у Вас ебурлятина ?
Если у Вас страховка авто 1200 баксов в год (полное каско) то стоимость авто (1200 взял как 7% СТОИМОСТИ авто) следовательно стоимость Вашего авто 17 140 долларов .
ШО ЗА ЕБУРЛО ?
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:33
Мы же не обсуждаем объемы, мы обсуждаем изменение цены.
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:39
Pirelli R17
Тип не помню, счет в бардачке. Как посоветовали на станции. 6 тыщ с копейками.
Теперь еще надо красивые ботинки. Хочу модные, из желтой кожи на меху. Хит сезона.
Зимнюю кепку Yohji Yamamoto уже купил на Петровке. Прикольная. Как япошка.
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:41
Антимонопольный жуёт сопли,не положено своих трогать,пусть торгуют с рентабельностью 20%,а чё жалко?По аналогии с крылатыми фразами:чем больший товар по обороту,тем больше наваристость,это ответ на петросянщину,что такой себе бедняк Косюк получает ярдные дотации из бюджета,причём регулярно в последние годы.
В чёрные кассы предвыборных штабов конечно настоятельно будут рекомендовать сделать "пожертвования",это да,у нас же идут реформы,вы просто их не видите)))
Во всём мире продажа бензина фактически убыточная,ибо супермаркеты в этот рынок подтянулись,они дают бенз\диз в ноль,только бы заманить к себе покупателей,плюс большие комплексы как правило тоже минимальную накрутку делают на горючку,а пытаются нахлобучить пипл на сервисе,фастфуде,кофе,иногда даже на сортире(50 центов просют),но у нас во многом свой путь,руки геть от разума)))
п.с. о курсе,почему-то ликвидность у банков стала подходить к максимумам с лета(за 100 ярдов гривен),она была стравлена походом с 26 на 28 и слитием НБУ почти 700 лямов,а на момент корсчета на утро 12.11- 45.2 плюс депы 43.33,итого 88.53 ярдика,а вот например месяц назад выше 75-77 ярдов не поднималась,даже 72 местами было,это тем сомневающимся,которые ждут 27.50,меня конечно радует курс 28,но он переревальвированный на момент,обязан отскочить
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:46
Libo
Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .
...... а страховка почему такая ?
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:46
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:47
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